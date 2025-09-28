¡Ánimos caldeados! Moradores de Chivo Chivo exigen respuestas tras cinco días sin luz por deslizamiento de tierra

El primer deslizamiento se registró el miércoles, mientras que un segundo evento tuvo lugar en horas de la noche del viernes.

Ciudad de Panamá, Panamá/En horas de la mañana de este domingo 28 de septiembre se registró una tensa situación en la vía que conduce hacia Chivo Chivo, en el área norte de la ciudad de Panamá.

En medio de una protesta de moradores por la falta de luz tras el deslizamiento de tierra que ocurrió el miércoles en el sector, hubo momentos de tensión y los ánimos llegaron a caldearse entre los manifestantes y los residentes de áreas aledañas que quedaron atrapados en la vía debido a la protesta.

Los residentes que mantenían la calle cerrada reclamaban que ya llevaban cinco días sin suministro eléctrico a raíz de un deslizamiento de tierra.

Durante la manifestación, una de las afectadas pidió a los manifestantes reabrir la vía por al menos cinco minutos, argumentando que el cierre también perjudicaba a los mismos residentes de áreas cercanas que necesitaban movilizarse.

Sin embargo, otro de los manifestantes respondió que la vía no sería habilitada hasta recibir respuestas de las autoridades competentes, lo que generó un ambiente de mayor tensión en el lugar.

Durante el intercambio de palabras, la señora Marisel Bonilla, usuaria de la vía, manifestó que no podían protestar afectando a los demás, ya que la presión la debieron hacer los días que estuvieron las autoridades realizando los trabajos de limpieza y rehabilitación de la vía afectada por los deslizamientos.

En el lugar se encontraba un agente de la Policía Nacional para controlar la situación y evitar que pasara a mayores.

Los residentes detallaron que parte de la comida almacenada en el congelador se había echado a perder debido a la falta de luz prolongada.

A pesar de que el Ministerio de Obras Públicas informó que culminó los trabajos de rehabilitación de la vía en la noche del sábado 27 de septiembre, los residentes aseguran que no han recibido el apoyo de parte de la representante del corregimiento, ni de la empresa que suministra la electricidad para restablecer el servicio.