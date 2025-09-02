Municipio de Arraiján avanza en el proceso de traslado hacia Town Center

La iniciativa busca centralizar los servicios municipales, ofrecer mejores condiciones laborales a los funcionarios y brindar una atención más digna, accesible y eficiente a la comunidad de Arraiján.

Arraiján, Panamá Oeste/El Municipio de Arraiján continúa con los trámites para el traslado de su sede principal hacia el centro comercial Town Center, una medida que busca mejorar las condiciones de atención al público y operatividad de la administración municipal.

Según informaron las autoridades del distrito, el Consejo Municipal ya autorizó a la alcaldesa Stefany Peñalba para firmar un contrato de arrendamiento con el mencionado centro comercial. No obstante, dicho contrato aún está en proceso de revisión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República.

Actualmente, la sede del municipio enfrenta condiciones estructurales limitadas: el edificio está deteriorado, cuenta con un solo baño, carece de accesibilidad para personas con discapacidad y tiene espacio reducido, lo que ha obligado a distribuir oficinas municipales en distintos puntos del distrito. Esta fragmentación también ha generado problemas de logística y atención ciudadana, así como falta de estacionamientos.

“Pronto no lo vamos a hacer, esto va por pasos. Primero se firma en el Consejo Municipal, luego esto va a Contraloría y posiblemente lo vamos a mover al área de Town Center. Ahí sí podemos estar todos. Tendremos baños, los contribuyentes y personas con discapacidad podrán acceder con mayor facilidad”, señalaron representantes del Municipio.

El nuevo espacio contemplado en Town Center tiene una superficie aproximada de 2,900 m² y contará con 27 locales adaptados para albergar la Casa de Paz, el Consejo Municipal, diversas direcciones administrativas y áreas de atención ciudadana.

Para este proyecto, el Municipio de Arraiján dispone de un presupuesto aprobado de $500,000 destinado al arrendamiento durante el año 2025.

Con información de Yiniva Caballero