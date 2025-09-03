Nuevo centro femenino de rehabilitación La Esmeralda registra un 80% de avance

Según los registros oficiales, hasta julio de 2025, la población de mujeres en centros penitenciarios era de 1,051.

Un 80% de avance registra la construcción del nuevo centro femenino de rehabilitación La Esmeralda, ubicado en Las Garzas, el cual debería ser entregado a finales de este año; así lo confirmó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, durante un recorrido por el lugar.

Según explicó, el contrato que se realizó con el contratista contemplaba 18 meses de construcción, pero estuvo abandonada por muchos años, y se retomó en julio de 2024.

Por su parte, Jorge Torregroza, director del Sistema Penitenciario, detalló que La Esmeralda contará con áreas de resocialización, parques e instalaciones modernas en donde las privadas de libertad puedan cumplir sus penas de manera digna.

Añadió que las primeras 500 reclusas que serán trasladadas a este centro deben estar en procesos de resocialización previamente, sin problemas de conducta y con una evaluación de su expediente.

Montalvo, que impulsa un plan para descongestionar los centros penitenciarios a nivel nacional y proyectos de resocialización para privados de libertad, que incluye ayuda en la búsqueda de empleo una vez salen de los centros, defendió que las cárceles no son depósitos de vidas humanas.

Según los registros oficiales, hasta julio de 2025, la población de mujeres en centros penitenciarios era de 1,051.

