Nuevo homicidio en Colón: Hombre de 32 años fallece en avenida Herrera

Solo en esta semana, este es el tercer homicidio reportado en la provincia de Colón.

Colón/Un hecho violento se registró la tarde de este miércoles en la provincia de Colón, donde un hombre de 32 años perdió la vida tras recibir múltiples disparos en la calle 3 y 4, avenida Herrera, en el Casco de la ciudad.

Según testigos, el ataque ocurrió cuando la víctima llegaba al área en un taxi y viajaba en el asiento delantero. En ese momento, fue interceptado por varios sujetos que, sin mediar palabra, le propinaron al menos diez detonaciones.

El hombre fue auxiliado y trasladado en una patrulla hasta el cuarto de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso.

Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y personal del Ministerio Público, quienes acordonaron la escena e iniciaron las investigaciones para dar con los responsables.

En lo que va del año, en este sector del país se han registrado al menos 99 hechos de sangre. Solo en esta semana, este es el tercer homicidio reportado en la provincia de Colón.

Con información de Néstor Delgado