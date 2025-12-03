Habilitarán cuarto de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón

Este cuarto de urgencias contará con 22 camas de observación, 12 cunas para recién nacidos, 6 camas en el área de choque y trauma, 8 camas para trauma leve y 8 camas de aislamiento.

Colón/La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, a partir de las 6:00 a.m. de mañana jueves 4 de diciembre, el cuarto de urgencias del nuevo Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, ubicado en la provincia de Colón, quedará habilitado y se estima que, en promedio, atenderá a unos 11,700 pacientes al mes.

Según se ha anunciado previamente, se espera que la apertura oficial de este centro hospitalario que brindará atención las 24 horas sea el próximo viernes 5 de diciembre.

Este cuarto de urgencias contará con 22 camas de observación, 12 cunas para recién nacidos, 6 camas en el área de choque y trauma, 8 camas para trauma leve y 8 camas de aislamiento.

Urgencias también contará con equipos de ultrasonido, electrocardiogramas y monitores, entre otros.

El moderno complejo cuenta con más del doble de camas que el actual hospital y está diseñado para atender a miles de personas aseguradas y no aseguradas en espacios amplios, modernos y pensados para el bienestar del paciente.

Su estructura es ambiciosa: siete edificios interconectados, cada uno de cuatro pisos, equipados con tecnología de última generación. Entre sus principales características destacan:

El hospital ofrecerá 14 especialidades y 25 subespecialidades, entre ellas cirugía general, dermatología, cirugía cardiovascular, neurocirugía, proctología y urología.

Dino Mon, director general de la Caja de Seguro Social, explicó que el retraso en la fecha de apertura se debió a requisitos técnicos indispensables para garantizar la seguridad de los pacientes. Entre ellos, permisos para equipos que emiten radiación, la habilitación de la farmacia y otros procesos internos.

“Existen equipos que deben contar con permisos específicos, otros requieren calibración, y hay protocolos que deben estar listos para que el centro opere de forma adecuada”, señaló Mon, recordando que este trabajo, aunque poco visible, es esencial para ofrecer atención de calidad.

