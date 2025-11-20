Tres personas son aprehendidas por homicidio y tentativa en Colón

Colón, Panamá/El Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional y unidades de apoyo, realizó diligencias de allanamiento que permitieron la aprehensión de tres personas señaladas por delitos contra la vida e integridad personal. Entre los detenidos hay dos adolescentes requeridos por homicidio y tentativa.

Uno de los menores estaría vinculado al hecho ocurrido la semana pasada en la comunidad de Río Alejandro, donde una persona perdió la vida. Las autoridades sostienen que por este caso se mantiene a otra persona detenida.

Carlos González, jefe de la Zona Policial de Colón, explicó que durante los operativos “logran la aprehensión de un ciudadano con oficio de captura por homicidio, por un hecho ocurrido el día lunes en el sector de Río Alejandro. De igual manera, la DIJ y el Ministerio Público realizan la aprehensión de dos adolescentes: uno por un hecho registrado en 2023 en Puerto Pilón, y otro por tentativa a domicilio en Calle 13 Amador, en octubre de este año”.

Las tres personas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes.

Se espera que en las próximas horas sean presentadas ante un juez de garantías, donde se realizará una audiencia múltiple para determinar las medidas por los delitos que enfrentan.

Con información de Néstor Delgado