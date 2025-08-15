¡Puerta a puerta! Caja de Seguro Social realiza operativo contra empleadores morosos

Con estos operativos, la CSS espera recuperar más de 3 millones de dólares de parte de patronos que no pagan la cuota empleado-empleador.

Ciudad de Panamá/En busca de recuperar más de 3 millones de dólares de parte de patronos que no pagan la cuota empleado-empleador, la Caja de Seguro Social (CSS) realizó un operativo puerta a puerta este jueves 14 de agosto en algunos sectores de la ciudad capital.

Fueron más de 80 visitas a empleadores morosos en comercios de San Francisco, Bella Vista, Marbella y Vía España. El operativo, dirigido por personal de Asesoría Legal de la CSS, forma parte del proyecto de notificaciones masivas que adelanta la institución para recuperar esta cartera de morosidad.

Esta morosidad, explicó la CSS, afecta a los trabajadores al momento de recibir prestaciones médicas y tramitar sus pensiones.

Durante el operativo se continuó con el proceso de captar empleadores que tienen diversos incumplimientos en sus compromisos económicos.

Para la CSS es una prioridad la protección de sus asegurados; por ello realiza visitas a los patronos morosos para que normalicen su situación con la entidad y cumplan con las normas legales.

Eyda Moreno, encargada del Proyecto de Notificaciones Masivas de la Dirección Ejecutiva Nacional de Legal, indicó que a estas 80 visitas se suman las 56 efectuadas el pasado fin de semana.

El incumplimiento de la cuota obrero-patronal se considera una violación a la Ley Orgánica de la CSS, por lo que se genera una sanción administrativa, la cual consiste en una multa económica.

“Al final del camino, la idea es cumplir con los procedimientos establecidos en base a la norma para recaudar los fondos que corresponden a los asegurados”, subrayó Moreno.

Una vez que la Dirección Ejecutiva Nacional de Legal hace las notificaciones, se cumplen otros pasos como el envío de correos, llamadas y, finalmente, tres visitas.

Si en este punto el empleador no brinda ninguna respuesta, el caso es enviado a la Dirección Nacional de Ingresos para el trámite de cobro coactivo.

El artículo 241 del Código Penal de Panamá tipifica como delito la retención indebida de cuotas obrero-patronal y establece penas que oscilan entre los 2 y 4 años de prisión.

