Ordenan detención de adulto mayor imputado por actos libidinosos en perjuicio de una niña de 7 años

En el acto, los fiscales presentaron las pruebas que vinculan al ciudadano con el hecho ocurrido el 2 de mayo de 2025.

Panamá/Un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste decretó la medida cautelar de detención provisional a un hombre de 65 años de edad, a quien se le acusa de la presunta comisión de los delitos de actos libidinosos agravados y corrupción de menores agravada, en perjuicio de una niña de 7 años.

En la audiencia, la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste solicitó la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación contra este hombre.

En el acto, los fiscales presentaron las pruebas que vinculan al ciudadano con el hecho ocurrido el 2 de mayo de 2025.

El caso se registró en el distrito de Arraiján, cuando el imputado presuntamente le tocó las partes íntimas a una menor de 7 años de edad y la expuso a comportamientos de naturaleza sexual.

Hasta las primeras semanas de agosto, la Policía Nacional, en diversas diligencias y allanamientos, aprendió a 462 ciudadanos requeridos por delitos contra la libertad e integridad sexual, de los cuales 275 están vinculados al delito de violación en todo el país. Entre las distintas modalidades que prevalecen están actos libidinosos, violación, relaciones sexuales consentidas, intento de violación carnal, corrupción de menores, pornografía infantil, así como explotación sexual comercial.

Mientras que el informe del Ministerio Público registra 3,392 denuncias por delitos contra la integridad sexual, en donde 561 son por actos libidinosos. La provincia de Panamá Oeste es la tercera provincia con más denuncias por delitos sexuales, con 444 casos presentados.

También podría leer: