Panamá abre convocatoria para representar al país en la Bienal de Arte de Venecia 2026

Los artistas nacionales o residentes podrán postular sus propuestas hasta el 30 de septiembre, el jurado anunciará al seleccionado en octubre de 2025.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá anunció la apertura de la convocatoria pública para seleccionar al o los artistas que representarán al país en la Bienal de Arte de Venecia 2026, el evento de arte contemporáneo más importante del mundo, que se llevará a cabo del 9 de mayo al 22 de noviembre de 2026.

La iniciativa es organizada por el comité del Pabellón Nacional de Panamá, en colaboración con el Ministerio de Cultura, el Museo del Canal de Panamá, la Fundación Ciudad del Saber y la Fundación Arte & Cultura de Panamá.

La convocatoria, abierta desde el 26 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2025, está dirigida a artistas panameños o residentes en el país, de forma individual o colectiva, con trayectoria comprobada a nivel nacional o internacional. Se evaluarán propuestas conceptualmente sólidas, y viables técnica y logísticamente, que aborden la identidad panameña en diálogo con los retos y dinámicas globales del arte contemporáneo.

El jurado de selección estará integrado por el comité organizador junto con especialistas nacionales e internacionales, garantizando transparencia y excelencia en el proceso. Los resultados se darán a conocer en octubre de 2025.

El Pabellón Nacional de Panamá 2026 estará bajo la curaduría de Ana Elizabeth González y la Dra. Mónica E. Kupfer, reconocidas gestoras culturales, con la coordinación de Gianni Bianchini, director nacional de las Artes del Ministerio de Cultura, y el respaldo de un comité conformado por Mariana Núñez y Luz Bonadies, de la Fundación Ciudad del Saber.

En 2024, Panamá debutó en la Bienal con gran éxito, recibiendo más de 45,000 visitantes en ocho meses, lo que consolidó su presencia en el circuito internacional del arte.

"Con esta convocatoria reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y con la proyección internacional del talento panameño. Después del éxito de 2024, queremos seguir mostrando la diversidad, la creatividad y la fuerza crítica de nuestras artes visuales en un escenario de impacto global como la Bienal de Venecia", señaló el comité organizador.

