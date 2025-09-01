Panamá acoge reunión de la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe

Los acuerdos alcanzados en esta reunión marcarán una hoja de ruta para los próximos años en materia de cooperación forestal.

Ciudad de Panamá/Panamá se convierte esta semana en el epicentro regional del debate sobre políticas forestales y sostenibilidad ambiental, al ser sede de la 34ª Reunión de la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe (COFLAC), que se desarrolla del 1 al 5 de septiembre en formato híbrido.

El encuentro, organizado por la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), reúne a delegaciones de más de 30 países con el fin de asesorar en temas forestales, formular políticas regionales para el manejo sostenible de los bosques y la biodiversidad, coordinar su implementación y facilitar el intercambio de experiencias.

Entre los participantes se encuentran jefes de servicios forestales de los países miembros, representantes de organismos de Naciones Unidas, ONG, organizaciones de la sociedad civil y países observadores.

Delegaciones de Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Jamaica y Surinam, así como representantes de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, forman parte de esta cita internacional.

La elección de Panamá como sede refleja el reconocimiento a sus avances en iniciativas de reforestación, conservación de cuencas y creación de áreas protegidas, consolidando al país como un referente regional en materia de sostenibilidad.

Durante la apertura, el viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino, destacó la importancia de esta reunión: “Es un honor recibir en nuestro país a tantos líderes comprometidos con la defensa de nuestros bosques. Esta reunión no solo refuerza nuestro compromiso como nación, sino que también abre la puerta a una cooperación más sólida entre países hermanos. Solo a través del diálogo y la acción conjunta lograremos enfrentar los desafíos ambientales que compartimos como región.”

A lo largo de la semana se discuten recomendaciones técnicas y estrategias regionales que formarán parte del programa forestal de la FAO, con miras a desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles.

La 34ª COFLAC se consolida así como un espacio clave para el diseño de políticas públicas orientadas a preservar uno de los mayores patrimonios de América Latina y el Caribe: sus bosques.

Los acuerdos que surjan de esta reunión marcarán la hoja de ruta regional en materia de cooperación forestal, gestión comunitaria, financiamiento climático y restauración de paisajes, con el objetivo de aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al cumplimiento de los compromisos climáticos globales.