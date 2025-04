Huelga docente: Jóvenes Unidos por la Educación piden diálogo y garantizar el derecho de los estudiantes

La huelga de docentes en Panamá, que ha alcanzado su segunda semana, sigue generando preocupación sobre el futuro de la educación en el país. El contralor de la República, Anel Flores, anunció el pago por cheque a los directores para exigir los informes de asistencia de los docentes, una medida que se suma al llamado de la ministra de Educación, Lucy Molinar, para que los docentes regresen a las aulas.

En este contexto, en TVN Noticias, Yair Velásquez, de Jóvenes Unidos por la Educación, conversó sobre el impacto de la huelga y las posibles soluciones. Velásquez recordó las históricas luchas de los docentes en Panamá, pero señaló que en los últimos años se ha perdido el equilibrio entre la protesta y el perjuicio causado a los estudiantes, quienes aún sufren las consecuencias de dos años de clases interrumpidas por la pandemia.

Velásquez expresó su preocupación por la reiterada huelga indefinida de los docentes, respetando su derecho a protestar, pero señalando que cada día de paro equivale a tres días de pérdida para los estudiantes. Recordó que Panamá fue el país que más tiempo mantuvo las aulas cerradas durante la pandemia, y que las actuales paralizaciones, sumadas a la falta de estrategias efectivas, impiden que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para el futuro.

El representante de Jóvenes Unidos por la Educación citó informes que muestran las dificultades de los jóvenes para ingresar al mercado laboral, con altas tasas de desempleo e informalidad.

"Si no educamos, no va a entrar al mundo productivo y el país no va a tener esa sostenibilidad", advirtió.

Sobre el impacto de la pandemia en la educación, Velásquez lo calificó de "incalculable" y exigió que el Ministerio de Educación (Meduca), presente los resultados de las pruebas nacionales para conocer el estado real de los estudiantes post-pandemia y orientar mejor la formación docente.

Posición de los estudiantes y rol del Estado

Velásquez lamentó que los estudiantes se encuentren en medio del conflicto entre el gobierno y los gremios docentes, y señaló que muchos docentes temen tomar una posición. En este sentido, recordó que el artículo 91 de la Constitución panameña establece que el Estado debe garantizar la gratuidad y obligatoriedad de la educación.

Para garantizar este derecho, propuso estrategias como las clases a distancia a través de plataformas como Zoom y la plataforma Ester, en la que se invirtieron más de 30 millones de dólares. También sugirió utilizar medios tradicionales como la televisión y la radio, como se hizo durante la pandemia.

Llamado al diálogo

Hizo un llamado al gobierno y a los docentes para que dialoguen y eviten la confrontación. "La fuerza debe ser lo último que utilicemos, el diálogo siempre debe primar", afirmó Velásquez.

Asimismo, instó al Meduca a buscar estrategias para garantizar el derecho a la educación, y a los docentes que sí desean dar clases a hacerlo a través de medios electrónicos.

Finalmente, Velásquez reiteró el compromiso de Jóvenes Unidos por la Educación de velar por el derecho constitucional de los niños, niñas y jóvenes a recibir una educación de calidad, equitativa e inclusiva.