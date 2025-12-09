Panamá liderará agenda regional contra delitos financieros al asumir Presidencia Pro Témpore del Gafilat en 2026

Cabe señalar que al asumir la Presidencia Pro Témpore, el país adquiere una plataforma de mayor influencia regional.

Panamá/Panamá fue seleccionada para ejercer la Presidencia Pro Témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) durante el año 2026.

Esta decisión se tomó durante el LII Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del organismo, celebrado en Guatemala. La dirección de esta responsabilidad recaerá en Isabel Vecchio Arófulo, Coordinadora Nacional ante el Gafilat y Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas.

En ese sentido, Panamá será responsable de definir las prioridades regionales, dirigir plenarias, comités y grupos de trabajo, y representar al organismo ante foros internacionales, impulsando iniciativas clave en transparencia, prevención de delitos financieros y cooperación interinstitucional entre los 18 países miembros.

Entre las tareas estratégicas figuran proyectos de beneficiarios finales, programas de capacitación, fortalecimiento de la efectividad investigativa y acciones para mejorar la supervisión de activos virtuales. Además, para países que se preparan para evaluaciones mutuas, como Panamá, esta posición representa una oportunidad para reforzar su capacidad técnica y consolidar su reputación internacional.

Ventajas y proyección para Panamá

Cabe señalar que al asumir la Presidencia Pro Témpore, el país adquiere una plataforma de mayor influencia regional. Según los lineamientos presentados, entre ellos, mayor visibilidad en decisiones sobre transparencia financiera y lucha contra el lavado de activos, fortalecimiento institucional interno mediante mejores prácticas y reformas basadas en estándares internacionales e impulso de proyectos estratégicos como identificación de beneficiarios finales y supervisión de activos virtuales.

Panamá reiteró que su agenda estará enfocada en fortalecer la integridad financiera regional, priorizando el avance de sistemas de beneficiarios finales, la cooperación internacional, la preparación para la quinta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI y la regulación efectiva del ecosistema de activos virtuales.

Un liderazgo centrado en la integridad y la transparencia

Panamá afirmó que la Presidencia Pro Témpore se asumirá como una oportunidad para “liderar una agenda regional centrada en la integridad, la transparencia y la prevención”.

“Asumimos esta responsabilidad con un firme compromiso hacia la transparencia y la integridad del sistema financiero regional. Lideraremos esta presidencia con una visión técnica, cooperativa e innovadora, en beneficio de todos los países miembros”, dijo Vecchio Arófulo.

Vecchio Arófulo es abogada graduada Cum Laude en Derecho y Ciencias Políticas, con especialización en Derecho Marítimo, Administración Pública, Comercio Internacional y prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Su trayectoria incluye una destacada participación en foros técnicos y en procesos de supervisión basada en riesgo, además de liderar el esfuerzo interinstitucional que permitió a Panamá salir de la Lista Gris del GAFI.

Operación Celada: Panamá vuelve a destacar internacionalmente

En el marco del mismo pleno, la Procuraduría General de la Nación presentó el caso Operación Celada, con el cual Panamá resultó finalista, por cuarto año consecutivo, en el concurso al Mejor Caso Gafilat 2025.

El expediente fue reconocido como un ejemplo de cooperación internacional efectiva. A pesar de que el delito precedente se cometió en el extranjero, la acción coordinada entre autoridades panameñas y la República del Ecuador permitió rastrear capital ilícito, procesar y condenar a los responsables, así como recuperar activos en beneficio del Estado. El caso evidenció la capacidad de Panamá para desarticular estructuras de lavado y fortalecer redes de recuperación de activos.