Panamá aún no cuenta con un sistema de alerta temprana para terremotos

En Panamá, aunque el país no está exento de registrar un terremoto de gran magnitud, todavía no existe un sistema de alerta temprana que pueda emitir avisos previos.

Ciudad de Panamá/Los recientes terremotos registrados en Venezuela reavivaron el debate sobre la importancia de contar con sistemas de alerta temprana que permitan advertir a la población segundos antes de un fuerte sismo. En ese país, las notificaciones enviadas a teléfonos móviles contribuyeron a que miles de personas reaccionaran con anticipación.

En Panamá, aunque el país no está exento de registrar un terremoto de gran magnitud, todavía no existe un sistema de alerta temprana que pueda emitir avisos previos a la llegada de las ondas sísmicas a las zonas pobladas.

El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Néstor Luque, informó que la entidad trabaja junto al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en una propuesta para implementar esta tecnología.

"Nosotros trabajamos en conjunto con Protección Civil para armar una propuesta ya en firme de lo que se requiere para el sistema de alerta temprana y trabajar en la implementación de este", explicó Luque.

El especialista señaló que el desarrollo del proyecto requeriría una inversión inicial aproximada de $1.5 millones, recursos que serían destinados principalmente a la adquisición e instalación de sensores especializados.

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Países como México, Chile y Japón ya cuentan con sistemas de alerta temprana capaces de detectar un sismo y enviar avisos apenas segundos antes de que las ondas de mayor intensidad alcancen las áreas habitadas, permitiendo a la población tomar medidas de protección.

"Como lo tienen en México, puede ser una sirena con un tono audible. Otro mensaje que puede mandar un sistema de alerta temprana es intervenir todos los medios de comunicación con cintillos o mensajes indicando el impacto sísmico", detalló Luque.

Aunque Panamá dispone de una importante red de monitoreo sísmico, que registra entre 1,000 y 1,500 movimientos telúricos al año, la mayoría corresponde a eventos de baja magnitud que no son perceptibles para la población.

Sin embargo, debido a que Panamá forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo, especialistas consideran necesario avanzar hacia la implementación de un sistema de alerta temprana que contribuya a reducir riesgos y proteger a la población ante un eventual terremoto de gran magnitud.

Con información de Luis Mendoza