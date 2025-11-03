Panamá presenta diagnóstico para modernizar su sistema de innovación agropecuaria

El estudio, presentado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (Idiap), fue elaborado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá cuenta con un ecosistema diverso y con alto potencial para transitar hacia un modelo agropecuario más articulado, inclusivo y sostenible. Así lo revela el diagnóstico del Sistema de Conocimiento e Innovación Agropecuaria, un estudio que busca identificar las fortalezas y los desafíos del país para transformar la forma en que se produce, comparte y aplica el conocimiento en el sector rural.

El estudio, presentado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (Idiap), fue elaborado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Su objetivo es promover una reflexión entre los actores del sector y abrir un diálogo nacional sobre la urgencia de modernizar el sistema de innovación agropecuaria.

El diagnóstico señala que Panamá dispone de instituciones públicas con trayectoria, recurso humano técnico calificado y una amplia red de actores del sector privado, academia, cooperación internacional y sociedad civil dispuestos a colaborar. Sin embargo, advierte que esta diversidad opera de forma fragmentada, lo que limita su capacidad para responder a desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la inseguridad alimentaria o las brechas tecnológicas.

Actualmente, el sistema panameño mantiene un enfoque tradicional: los investigadores generan el conocimiento, los extensionistas lo transmiten y los productores lo aplican. Este modelo, conocido como difusionista, ha mostrado limitaciones para atender la diversidad de realidades productivas y territoriales del país.

Inspirado en el enfoque AKIS (Sistema de Conocimiento e Innovación Agropecuaria), el estudio propone evolucionar hacia un modelo colaborativo, integrado e inclusivo. Se plantea que productores, científicos, técnicos, educadores y tomadores de decisiones trabajen juntos en la generación y circulación del conocimiento, reconociendo los saberes locales, promoviendo la cocreación de soluciones, el aprendizaje conjunto y la innovación basada en las necesidades reales del sector.

De acuerdo con las conclusiones del diagnóstico, Panamá tiene la oportunidad de transformar su sistema agropecuario en uno más dinámico, resiliente y equitativo, capaz de ofrecer respuestas efectivas a las necesidades de los productores, especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad social, económica y climática.