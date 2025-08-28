Panamá reanuda servicios consulares en Venezuela con nuevo horario de atención

La Sección Consular de Panamá en Venezuela anunció este jueves la reanudación oficial de sus servicios consulares y de atención al público, tras un período de suspensión.

A partir del próximo lunes 1 de septiembre, la sede consular panameña en Caracas abrirá nuevamente sus puertas bajo un horario especial de atención: de lunes a jueves, entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m. Esta medida busca optimizar la gestión de trámites y garantizar una atención más eficiente a los usuarios.

La representación diplomática exhortó a la comunidad panameña residente en Venezuela, así como al público general, a tomar las previsiones necesarias para realizar sus gestiones dentro del nuevo horario establecido.

“La Sección Consular de Panamá en Venezuela reitera su compromiso de servicio y asistencia a sus connacionales y al público venezolano, trabajando para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones”, expresó la misión en su comunicado oficial.

Las autoridades consulares invitaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales de comunicación para futuras actualizaciones sobre servicios y trámites disponibles.