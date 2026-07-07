Pase-U se digitaliza en Los Santos: Ifarhu inicia pago a estudiantes con la app Punch y una tarjeta

El director del Ifarhu adelantó que la institución trabaja en la modernización del sistema para que, en una siguiente etapa, los acudientes ya no tengan que retirar una tarjeta física.

Los Santos/Los estudiantes de la provincia de Los Santos se convirtieron en los primeros beneficiarios del nuevo sistema de pago digital del programa Pase-U, implementado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) a través de la aplicación Punch.

El plan piloto inició este martes 7 de julio con la entrega de tarjetas prepago, donde se espera atender a más de 11 mil estudiantes que recibirán el beneficio correspondiente al programa de asistencia educativa.

El director general del Ifarhu, Carlos Godoy, supervisó personalmente el inicio de la jornada y explicó que el nuevo mecanismo reemplaza el sistema tradicional de entrega mediante cheques.

El funcionario indicó que ahora los pagos se realizan en centros de acopio y que un mismo acudiente podrá recibir los beneficios de varios hijos en una sola tarjeta, lo que busca reducir traslados y simplificar el proceso.

En este día, el centro de pago fue el Instituto Coronel Segundo de Villarreal, en donde se brinda atención a acudientes de 13 centros educativos de la provincia de Los Santos.

Según el Ifarhu, la tarjeta solo podrá utilizarse para la compra de útiles y materiales escolares, alimentos y medicamentos, por lo que no permitirá retiros de dinero en efectivo.

Godoy explicó que esta restricción tiene como objetivo garantizar que los recursos del programa sean destinados a las necesidades educativas de los estudiantes.

"El propósito del programa es utilizarlo para la educación de los estudiantes y lo que estamos procurando es que, a los fines del programa, se utilice el dinero para la compra de útiles y materiales, cosa que no se estaba haciendo en algunos casos", manifestó.

Añadió que, por el momento, gastos que requieren efectivo, como el transporte en algunas regiones, no podrán cubrirse con la tarjeta. No obstante, sí podrá utilizarse en sistemas electrónicos de pago como el Metro y Metrobús en la ciudad de Panamá.

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Próximo paso

El director del Ifarhu adelantó que la institución trabaja en la modernización del sistema para que, en una siguiente etapa, los acudientes ya no tengan que retirar una tarjeta física.

La meta es que la tarjeta pueda estar directamente en el teléfono celular, eliminando así las filas y la necesidad de acudir presencialmente a los centros de entrega.

El plan piloto comenzó en Los Santos debido a que es una de las provincias con menor cantidad de beneficiarios, lo que permite evaluar el funcionamiento del sistema antes de extenderlo al resto del país.

Tras finalizar la distribución en Los Santos, el proceso continuará en la provincia de Herrera.

En esta primera jornada se desembolsarán aproximadamente 1.2 millones de dólares. Los montos del Pase-U se mantienen según el nivel educativo: 90 dólares para primaria, 120 dólares para premedia y $150.00 para media.

Una de las acudientes beneficiadas, Yarilú Pérez, calificó el proceso como rápido y explicó que descargó previamente la aplicación Punch, lo que agilizó la activación y entrega de la tarjeta. Además, indicó que recibió orientación sobre los comercios donde podrá utilizar el beneficio, como supermercados, restaurantes y farmacias.

En el lugar se encuentran agentes de la Caja de Ahorros, quienes explican a los acudientes todo el proceso para hacer la descarga de la aplicación y evitar contratiempos.

Calendario de pagos en la provincia

La jornada de pagos se extenderá durante toda la semana, y culminará el sábado 11 de julio.

La institución publicó el cronograma en su cuenta de X. Puede consultar los centros de pago a continuación:

Información de Eduardo Javier Vega

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