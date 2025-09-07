Varios perros y gatos fueron esterilizados en jornada a bajo costo en Colón

La próxima jornada a bajo costo será en noviembre por la Misión Patitas del Despacho de la Primera Dama.

Este domingo 7 de septiembre de 2025 se desarrolló en la Junta Comunal de Buena Vista, distrito de Colón, la segunda jornada de esterilización de mascotas, que también incluyó la aplicación de vacunas, desparasitación y suministro de vitaminas a bajo costo.

El veterinario Alberto Pineda estuvo a cargo de las cirugías, realizadas a perros y gatos en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. La actividad ofreció procedimientos accesibles, con precios de $25 para felinos, $35 para caninos y $50 para razas específicas. Además, se aplicaron vacunas múltiples para perros y la vacuna triple para gatos, reforzando así la prevención de enfermedades que, en algunos casos, resultan mortales para estos animales de compañía.

En clínicas privadas, el precio de este procedimiento suele costar más de 80.00 dólares.

Al evento asistieron también rescatistas independientes y ciudadanos que llevaron animales abandonados o sin hogar, con el objetivo de evitar la sobrepoblación y contribuir a disminuir el número de mascotas en situación de calle en el corregimiento.

La jornada de salud se llevó a cabo con cupos limitados y bajo la modalidad de atención por orden de llegada.

Si usted no logró asistir a esta jornada, se le recomienda estar pendiente de las redes sociales de Misión Patitas, que en noviembre estará realizando una jornada en Colón. En estas iniciativas del Despacho de la Primera Dama, el precio de esterilización para perros es de 15.00 dólares y 5.00 dólares en gatos. La cuenta de Instagram en donde se anuncian las fechas es @misionpatitaspty y @spaypanama.

Información de Néstor Delgado

