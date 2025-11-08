Recuperación completa del servicio de agua potable podría darse a medianoche de este sábado

El director añadió que el anillo hidráulico norte estaba nuevamente operativo desde hacía al menos 45 minutos, pero zonas como Tocumen, Las Mañanitas y Felipe Pino continuaban en recuperación.

Ciudad de Panamá/El director general del Idaan, Rutilio Villarreal, brindó detalles sobre el progreso en la recuperación del sistema de agua potable luego de que un evento en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) afectara el suministro eléctrico en amplios sectores de la ciudad de Panamá y Colón durante horas de la mañana. La interrupción dejó fuera de operación a la planta potabilizadora de Chilibre, Federico Guardia Conte.

Villarreal explicó que la planta estuvo alrededor de una hora fuera de línea, lo que obligó a suspender la producción de agua. Una vez restablecido el suministro eléctrico, se activó el protocolo interno, que incluye la revisión de las 16 bombas del sistema y el encendido gradual de cada una. Este proceso tomó aproximadamente dos horas y media, tiempo durante el cual la planta se mantuvo sin producir agua.

Para horas de la noche, la planta ya operaba a cerca del 60%, enviando agua hacia la capital. El sistema de monitoreo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) indicaba que las zonas bajas de la ciudad se recuperaron primero, mientras que áreas como Villa Lucre y puntos de Pedregal también comenzaban a recibir suministro.

En contraste, sectores de San Miguelito, como José Domingo Espinar, y comunidades de Las Mañanitas aún seguían sin agua debido a que el sistema debía presurizarse desde las áreas más bajas hacia las medias y altas, un proceso que toma más tiempo.

El director añadió que el anillo hidráulico norte estaba nuevamente operativo desde hacía al menos 45 minutos. Sin embargo, zonas como Tocumen, Felipillo, entre otras áreas de Panamá Este, continuaban en recuperación.

Advirtió que debido al fin de semana largo y el incremento del consumo de agua, la recuperación será más lenta, por lo que pidió a la población un uso responsable del recurso para facilitar la estabilización del sistema.

Desde el centro de control del Idaan, el director mostró la operación en tiempo real. Indicó que las cuatro bombas de entrada ya se encontraban funcionando, al igual que el personal en la estación de agua cruda, logrando que la planta alcanzara su máxima capacidad de producción.

Sin embargo, aún debían activarse las cuatro bombas de agua tratada, esenciales para impulsar el suministro hacia toda la ciudad. Este proceso es secuencial, ya que cada bomba debe estabilizarse antes de encender la siguiente.

Villarreal adelantó que, aunque la planta recupere su operación completa, la normalización en la red de distribución tomará más tiempo, ya que quedó completamente vacía. Subrayó que equipos del Idaan trabajaban en diversos puntos liberando aire a través de hidrantes, una medida necesaria para restablecer la presión en todas las tuberías.

Aun así, reportes en tiempo real indicaban que comunidades como Don Bosco, Juan Pablo II, San Francisco, Bella Vista y La Locería seguían sin servicio.

Si todo avanzaba según lo programado, la recuperación general del sistema podría completarse entre medianoche y las primeras horas de la madrugada.

Sobre la causa del apagón, Villarreal confirmó que el daño en la línea eléctrica que alimenta la planta se generó por la tala ilegal de un árbol, que cayó sobre la línea de 115 kV y provocó la afectación en Chilibre. Tras la revisión técnica, el Idaan confirmó que ninguna de las 16 bombas de la planta sufrió daños y que todas operaban con normalidad dentro del proceso de arranque.

Información de Meredith Serracín

Le puede interesar: