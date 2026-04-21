Coco Parque: Serena Vamvas defiende recuperación del acceso al terreno estatal

El proyecto contempla una inversión aproximada de 700 mil dólares para adecuar el terreno, que actualmente presenta condiciones que requieren nivelación por su cercanía al mar.

Ciudad de Panamá/La recuperación del Coco Parque, en el corregimiento de San Francisco, marcó un punto de inflexión para la comunidad tras la demolición de una estructura que, durante más de dos décadas, impedía el acceso a un terreno estatal frente al mar.

La representante Serena Vamvas celebró la acción, al asegurar que el edificio Belvedere bloqueaba una servidumbre pública que limitaba el uso del espacio por parte de los residentes.

“Lo que pasó ayer fue un momento histórico”, afirmó, al referirse a la polémica demolición que se realizó con los debidos respaldos legales, incluyendo autorizaciones municipales.

Desde tempranas horas, residentes comenzaron a ingresar al área con niños y mascotas e instaron a demás ciudadanos a visitar el parque para caminar y pasar un rato en contacto con la naturaleza, disfrutando de la linda vista y brisa marina.

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Según explicó la autoridad local, la intervención buscó recuperar un espacio público que había sido ocupado de forma irregular, permitiendo finalmente su uso comunitario.

En medio de cuestionamientos sobre posibles disputas legales, Vamvas sostuvo que el terreno es estatal y que ya se encuentra en proceso de ser administrado por el municipio para su transformación en parque público, tras haber pasado por consulta ciudadana.

El proyecto contempla una inversión aproximada de 700 mil dólares para adecuar el terreno, que actualmente presenta condiciones que requieren nivelación por su cercanía al mar. El diseño incluye áreas para niños, espacios para mascotas y senderos, en un concepto que prioriza la sencillez y el entorno natural.

De acuerdo con lo planteado, el parque tendrá horario definido hasta las 7:00 p.m. y contará con vigilancia mediante un guardaparque, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes.

La representante también advirtió que, aunque el espacio ya está abierto, se recomienda ingresar con precaución, especialmente en el caso de menores, debido a que aún no está acondicionado para su uso total. Vamvas no descarta que la junta directiva del edificio afectado interponga recursos legales, sin embargo, asegura que la decisión de abrir el acceso al parque de la forma en que se hizo tiene fundamentos legales.

"Metieron muchos procesos legales para parar este momento, pero todos están firmes y aquí estamos", subrayó.

El diseño del parque fue resultado de un proceso participativo en el que los residentes definieron las características del proyecto. No se contemplan canchas ni eventos masivos, sino un espacio recreativo de bajo impacto que aproveche la vista al mar.

La obra será financiada a través de fondos municipales y deberá pasar por un proceso de licitación. Se estima que su ejecución podría completarse en un plazo aproximado de dos años.

Sobre posibles intervenciones similares en otros puntos del corregimiento, Vamvas explicó que cada caso será evaluado de forma individual, tomando en cuenta criterios técnicos, estructurales y legales.

Reiteró que la recuperación de espacios públicos responde a una demanda ciudadana y a la necesidad de establecer orden en el uso del territorio. “En Panamá hay que poner orden, porque hay muchas personas que piensan que pueden hacer lo que les da la gana”, puntualizó.

Con información de Heidy Morán.

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