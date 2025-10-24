Policía Nacional decomisa 28 paquetes de droga en el operativo en Pueblo Nuevo; hay tres detenidos

Ciudad de Panamá, corregimiento de Pueblo Nuevo/ Se llevó a cabo un operativo en conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público en donde se permitió el decomiso de 28 paquetes con presunta sustancia ilícita, así como la detención de tres personas con antecedentes penales, este hecho se dio durante una diligencia de allanamiento y registro desarrollada en una vivienda de la calle El Progreso, Barraca La Marina, en el corregimiento de Pueblo Nuevo.

Durante esta intervención, los agentes también confiscaron un arma de fuego y un chaleco antibalas, objetos que son utilizados para actividades delictivas. Las autoridades informaron que esta acción forma parte de la Operación Tormenta Marina, que es una estrategia que busca golpear las estructuras criminales dedicadas al tráfico desustancias ilícitas.

La Policía Nacional reiteró cual es el compromiso de mantener los operativos permanentes para garantizar la seguridad pública y fortalecer la confianza ciudadana, reafirmando su lucha constante contra el crimen organizado.

