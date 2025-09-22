Preocupa aumento de casos de violencia doméstica en Panamá Oeste

Autoridades locales han confirmado que los principales tipos de violencia reportados son el abuso físico, psicológico e intrafamiliar.

La preocupación crece en la provincia de Panamá Oeste ante el alarmante número de casos de violencia doméstica registrados en lo que va del año. Más de 2,300 denuncias han sido reportadas en los primeros nueve meses de 2025, consolidando este delito como el más frecuente en la región.

Autoridades locales han confirmado que los principales tipos de violencia reportados son el abuso físico, psicológico e intrafamiliar, los cuales continúan afectando gravemente la convivencia dentro de los hogares. Esta situación se agrava con los recientes casos de feminicidio ocurridos en la provincia, que han conmocionado a la población.

Aunque las cifras muestran una leve mejora en comparación con el año pasado, el problema persiste. “Sin embargo, bajó un 18% a diferencia del mismo periodo del año anterior en Panamá Oeste, pero sigue marcando como el delito más cometido en la provincia”, explicó Luis Zegarro, director de Seguridad Ciudadana.

Zegarro destacó que la violencia intrafamiliar representa un desafío particular para las autoridades debido a que se comete dentro del entorno privado del hogar, donde la presencia policial y la disuasión directa son limitadas. En ese sentido, hizo un llamado urgente a reforzar las campañas de promoción de valores y prevención.

Durante el fin de semana, decenas de residentes de La Chorrera salieron a las calles en una manifestación pacífica para pedir justicia y paz en la provincia. Familiares de mujeres víctimas de feminicidio encabezaron la protesta, exigiendo al gobierno un fortalecimiento en las medidas de protección para quienes enfrentan situaciones de violencia intrafamiliar.

Con información de Yiniva Caballero