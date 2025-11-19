Programa de Familia Acogente crece en 2025 y marca un avance clave para la protección infantil

Las provincias de Chiriquí y Panamá concentran la mayor cantidad de familias acogentes.

Imágen con fines ilustrativos de una familia
Imágen con fines ilustrativos de una familia / Pixabay
Danna Durán - Periodista
19 de noviembre 2025 - 19:50

Ciudad de Panamá/La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) reportó un importante avance en el fortalecimiento del programa de Familia Acogente durante 2025, al pasar de 27 familias idóneas registradas en 2024 a un total de 72 en el presente año, una cifra que representa un crecimiento significativo en la disposición de hogares dispuestos a brindar cuidado temporal.

Gracias a este incremento, 61 niños, niñas y adolescentes, desde un mes de nacidos hasta los 17 años, se encuentran hoy en un entorno familiar seguro y afectivo, mientras se desarrollan los procesos de reunificación con sus familias de origen o se evalúan alternativas permanentes que garanticen su bienestar.

Las provincias de Chiriquí y Panamá concentran la mayor cantidad de familias acogentes, reflejando un alto sentido de solidaridad y compromiso ciudadano en ambas regiones. La institución reiteró el llamado para que más hogares en todo el país se sumen a esta medida de protección que transforma vidas.

🔗Te puede interesar: 'El sistema le falló a Esteban De León': Abogados de la familia presentan querella penal por homicidio, secuestro y robo

Este avance coincide con un hecho considerado histórico para el sistema de protección: la aprobación en tercer debate del Proyecto de Ley 111, que “regula el acogimiento familiar y que dotará al programa de un marco jurídico más claro, transparente y orientado a salvaguardar los derechos de la niñez y la adolescencia”.

El documento se mantiene a la espera de la sanción del presidente de la República, último paso para su entrada en vigencia.

El acogimiento familiar es una medida que permite que niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental permanezcan bajo la protección temporal de una familia, evitando su permanencia en albergues y dándoles estabilidad emocional mientras se gestiona su retorno al hogar o se definen otras soluciones permanentes.

Noticias relacionadas

Ubican en Chiriquí a menor con alerta Amber activa desde Costa Rica Senniaf reitera que necesita una denuncia para actuar en casos sobre menores de edad

Temas relacionados

Senniaf Familias ley niñez en Panamá
Si te lo perdiste
Lo último
stats