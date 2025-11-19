Programa de Familia Acogente crece en 2025 y marca un avance clave para la protección infantil

Ciudad de Panamá/La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) reportó un importante avance en el fortalecimiento del programa de Familia Acogente durante 2025, al pasar de 27 familias idóneas registradas en 2024 a un total de 72 en el presente año, una cifra que representa un crecimiento significativo en la disposición de hogares dispuestos a brindar cuidado temporal.

Gracias a este incremento, 61 niños, niñas y adolescentes, desde un mes de nacidos hasta los 17 años, se encuentran hoy en un entorno familiar seguro y afectivo, mientras se desarrollan los procesos de reunificación con sus familias de origen o se evalúan alternativas permanentes que garanticen su bienestar.

Las provincias de Chiriquí y Panamá concentran la mayor cantidad de familias acogentes, reflejando un alto sentido de solidaridad y compromiso ciudadano en ambas regiones. La institución reiteró el llamado para que más hogares en todo el país se sumen a esta medida de protección que transforma vidas.

🔗Te puede interesar: 'El sistema le falló a Esteban De León': Abogados de la familia presentan querella penal por homicidio, secuestro y robo

Este avance coincide con un hecho considerado histórico para el sistema de protección: la aprobación en tercer debate del Proyecto de Ley 111, que “regula el acogimiento familiar y que dotará al programa de un marco jurídico más claro, transparente y orientado a salvaguardar los derechos de la niñez y la adolescencia”.

El documento se mantiene a la espera de la sanción del presidente de la República, último paso para su entrada en vigencia.

El acogimiento familiar es una medida que permite que niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental permanezcan bajo la protección temporal de una familia, evitando su permanencia en albergues y dándoles estabilidad emocional mientras se gestiona su retorno al hogar o se definen otras soluciones permanentes.