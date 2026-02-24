Prorrogan contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber

La adenda no solo prorroga el contrato, sino también la cláusula que establece un régimen especial de exoneraciones fiscales a favor de la Fundación.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó este martes 24 de febrero la Resolución N.° 10-26, mediante la cual emite concepto favorable a la Adenda No. 1 que prorroga la vigencia del contrato suscrito entre el Estado panameño y la Fundación Ciudad del Saber para su establecimiento y desarrollo.

El contrato original fue aprobado a través del Decreto Ley No. 6, de 10 de febrero de 1998, y tenía una duración de 25 años, plazo que venció en febrero de 2023. Según la Resolución de Gabinete, dado el interés público que reviste la continuidad del proyecto, se hace necesario extender su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

Régimen especial e incentivos fiscales

La adenda no solo prorroga el contrato, sino también la cláusula que establece un régimen especial de exoneraciones fiscales a favor de la Fundación. Este incluye la exoneración del pago de impuestos nacionales, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes, entre ellos el Impuesto de Importación, el Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), así como el Impuesto de Inmuebles, aplicables a bienes, equipos, materiales y actividades necesarias para el desarrollo del proyecto.

El documento oficial añade que la prórroga de estos incentivos fiscales se adopta en armonía con los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y eficiencia del gasto tributario, conforme a la política fiscal del Estado.

Respaldo institucional

Previo a la aprobación de la adenda, el 6 de octubre de 2025 el ministro de la Presidencia indicó que, dado que el contrato fue suscrito entre el Ministerio de la Presidencia y la Fundación Ciudad del Saber, corresponde a esa entidad reconocer y aplicar la prórroga de los beneficios fiscales contemplados.

Esta posición fue respaldada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que concluyó que la Fundación ha cumplido satisfactoriamente con los requerimientos establecidos en la cláusula segunda del contrato.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca garantizar la continuidad jurídica y operativa del proyecto Ciudad del Saber, considerado un polo estratégico para la innovación, la educación, la ciencia y el emprendimiento en el país.

