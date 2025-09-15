Exfuncionarios del Ministerio de Vivienda en Chiriquí exigen pagos adeudados

“Nos destituyeron, hicieron un contrato que aquí lo tengo, por dos meses, y no nos han pagado" aseguró Virgilio Ostia vocero de los exfuncionarios del Ministerio de vivienda.

Chiriquí/El pago de los dineros adeudados que representan vacaciones proporcionales, décimo tercer mes, prima de antigüedad y otras prestaciones laborales es lo que exige un grupo de exfuncionarios del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) mediante una protesta que tuvo lugar en las instalaciones de la dirección regional de la institución en David, Chiriquí.

Los manifestantes bloquearon el paso a la entidad y aseguraron que la espera ha sido durante un año, pero el pago no se les ha hecho efectivo y no tienen una respuesta del gobierno.

Virgilio Ostia, uno de los manifestantes, afirmó que no les han pagado, se les adeudan quincenas de los meses de julio y agosto. “Nos destituyeron, hicieron un contrato que aquí lo tengo, por dos meses, y no nos han pagado. ¿Dónde está este dinero? Nosotros exhortamos al ministro a que dé la cara, que venga y nos diga: Oye, aquí está la plata de ustedes, la plata del pueblo", cuestionó Ostia.

Al lugar se apersonaron electricistas, plomeros, albañiles, soldadores, ayudantes, personal de seguridad, constructores, conductores para protestar, para pedir el pago que se les adeuda porque consideran que tienen tiempo esperando sus pagos.

Francisco Villarreal, vocero de los exfuncionarios, aseveró que no les tienen una respuesta concreta a sus exigencias. “Sinceramente, a nosotros nos tienen como de bolita de ping-pong”, agregó.

“Ya basta, estamos cansados de mentiras, tenemos un año, esperamos un año para ver si el gobierno solucionaba, entonces ya hay plata, entonces que nos paguen”, manifestó José Antonio Aguilar, otro de los voceros de los exfuncionarios.

No obstante, el Ministerio de Vivienda evitó brindar declaraciones a TVN Noticias luego de darse la protesta.

Con información de Demetrio Ábrego