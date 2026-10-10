Temblor en Panamá: Cuerpo de Bomberos inspeccionan edificios y rascacielos de la capital

Las evaluaciones buscan descartar daños en las estructuras, las tuberías de gas y los sistemas de protección contra incendios.

Provincia de Panamá./Unos 125 inspectores del Cuerpo de Bomberos de Panamá, pertenecientes a la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI), junto a unidades de búsqueda y rescate y voluntarios, realizaron este sábado 10 de octubre inspecciones en edificios y rascacielos de la capital, como medida preventiva tras el sismo registrado el viernes.

El subdirector del Cuerpo de Bomberos, Gonzalo Chan, explicó que "las evaluaciones buscan determinar si existen daños en las estructuras, las líneas de gas o los sistemas de protección contra incendios".

Hasta el momento, indicó que no han recibido reportes que confirmen afectaciones, y añadió que, tras el movimiento telúrico, las administraciones de varios edificios optaron por cerrar la línea principal de gas como medida preventiva, una decisión que calificó como correcta.

Chan también señaló que, hasta ahora, se han registrado réplicas y que el único incidente adicional fue un incendio en el sector de France Field en la Zona Libre de Colón.

Las autoridades recomiendan que, en caso de percibir olor a gas, las personas mantengan las ventanas abiertas, evacúen el inmueble y llamen a los bomberos.

De no presentarse esta situación, exhortan a la población a mantener la calma y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Gobierno y la Presidencia.

Con información de Nicanor Alvarado.