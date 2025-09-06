Operativo nocturno en David deja sanciones y varias personas retenidas por incumplimiento de normas migratorias

Un operativo masivo en bares, cantinas y centros de diversión nocturna en David, Chiriquí, fue realizado por el Servicio Nacional de Migración, el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Trabajo (MITRADEL), el Juzgado de Paz y el Municipio de David, con el objetivo de verificar estatus migratorios, permisos laborales y normas de salubridad.

Durante la jornada, las autoridades ordenaron el cierre temporal de un bar en David por irregularidades en la documentación y en el personal que laboraba en el sitio. Además, se dio la retención de varias personas para verificación de documentos, ante posibles faltas administrativas y migratorias.

El operativo en David incluyó la inspección de cerca de 20 locales nocturnos, donde se verificó el cumplimiento de las normativas laborales, migratorias y de salubridad. En aquellos establecimientos con deficiencias menores, se brindó orientación para corregir las irregularidades y garantizar que puedan seguir operando bajo los parámetros legales y de seguridad requeridos.

Según las autoridades, estos controles buscan asegurar que los bares y centros nocturnos de Chiriquí brinden a los usuarios un servicio de calidad, en cumplimiento con la legislación panameña y las medidas de seguridad establecidas.