Proyecto del Ferrocarril Panamá-David contempla tres estaciones clave en la provincia de Coclé

Coclé/Durante una presentación oficial realizada en el distrito de Penonomé, autoridades del Gobierno Nacional, representantes de la Cámara de Comercio, miembros de la Junta Técnica y líderes locales conocieron detalles del proyecto del ferrocarril Panamá-David, uno de los desarrollos de infraestructura más ambiciosos del país.

En el encuentro, el subsecretario de la Secretaría del Ferrocarril de Panamá, Manuel Arias, confirmó que la provincia de Coclé contará con tres puntos estratégicos dentro del trazado del tren: dos estaciones de pasajeros ubicadas en los corregimientos de Río Hato y Penonomé, y un patio logístico de carga en el distrito de Aguadulce.

“Tenemos tres estaciones: la estación de Río Hato, la estación de Penonomé y una terminal logística de carga en el área de Aguadulce. Estas han sido consideradas con base en el diseño e ingeniería, contemplando zonas de menor afectación y aspectos técnicos fundamentales para un proyecto ferroviario de esta magnitud”, detalló Arias.

Así mismo, el funcionario subrayó que estas estaciones son parte de un plan preliminar y que aún se están evaluando los posibles impactos sociales y ambientales. Para ello, anunció que se continuarán realizando reuniones y consultas con la población y representantes de la sociedad civil en las diferentes comunidades impactadas.

El proyecto del tren Panamá-David forma parte de la visión del Gobierno Nacional para mejorar la conectividad y el desarrollo económico del país. La inclusión de estaciones en Coclé responde al potencial estratégico de esta provincia como punto de tránsito y enlace entre el centro y el occidente del país.

Con información de Nathaly Reyes