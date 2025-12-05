Se registra otro caso de agresión contra un adulto mayor en Veraguas

La víctima es un hombre de más de 70 años, mientras que el presunto agresor mantenía una orden de captura vigente.

Veraguas/Un nuevo caso de agresión contra un adulto mayor fue reportado en la provincia de Veraguas, esta vez en el distrito de Cañazas. La víctima es un hombre de más de 70 años, mientras que el presunto agresor mantenía una orden de captura vigente, según confirmaron las autoridades.

Ante esta situación, el Ministerio Público hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de maltrato, recordando que las investigaciones pueden iniciarse de oficio.

La fiscal de familia, Noriela Torres, expresó su preocupación por el incremento de estos casos en la provincia.

“Es muy triste la realidad que está sucediendo aquí en nuestra provincia de Veraguas, toda vez que esta Ley 149 del 2020 se inició hace solo cinco años y ya estemos viendo estos flagelos de violencia y maltrato a los adultos mayores. Cuando estas personas son quienes nos dieron la vida y nos protegieron cuando estábamos pequeños. El mensaje que puedo dar a la sociedad es que denuncien; esto es un delito que se puede comenzar de manera oficiosa, pueden venir al Ministerio Público o hacer una llamada telefónica”, señaló Torres.

Este es el tercer caso registrado en Veraguas. Los primeros dos hechos involucraron a mujeres en los distritos de Soná y Mariato.

Con información de Ney Castillo