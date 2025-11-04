Reyes de España y Marruecos felicitan a Panamá por sus fiestas patrias

Ambos mensajes reflejan el reconocimiento internacional hacia Panamá en el marco de sus celebraciones patrias.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con motivo de las fiestas patrias de Panamá, el rey Felipe VI de España y el rey Mohammed VI de Marruecos enviaron mensajes oficiales de felicitación al presidente de la República, José Raúl Mulino, expresando sus mejores deseos de prosperidad y bienestar para el país y su pueblo.

En su misiva, el rey Felipe VI transmitió su más cordial felicitación al mandatario panameño en nombre del Gobierno y del pueblo español, destacando los lazos de amistad que unen a ambas naciones.

“Con ocasión de la celebración de la fiesta nacional de la República de Panamá, deseo hacer llegar a Vuestra Excelencia, junto con el Gobierno y el pueblo español, mi más cordial felicitación”, señaló el monarca.

Felipe VI también extendió “sus mejores deseos de bienestar personal, paz y prosperidad para el pueblo hermano de Panamá”, reafirmando así la relación histórica de cercanía entre ambos países.

Por su parte, el rey Mohammed VI de Marruecos expresó en su carta su más calurosa felicitación al presidente Mulino y al pueblo panameño, destacando el progreso y la prosperidad de la nación.

“Me es grato expresaros, en mi nombre y en el del pueblo marroquí, nuestras más calurosas felicitaciones, junto con nuestros mejores deseos de mayor progreso y prosperidad para el pueblo panameño”, indicó el soberano.

El monarca marroquí aprovechó la ocasión para destacar las “excelentes relaciones de amistad” que unen a Marruecos y Panamá, y reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral.

“Quiero asegurar a Vuestra Excelencia mi fuerte empeño de continuar obrando conjuntamente, a fin de consolidar estas buenas relaciones, en beneficio de los intereses de nuestros dos países y pueblos amigos”, añadió Mohammed VI.