San Miguelito: Avanza proceso de licitación para que nueva empresa que se encargue de recolección de basura

San Miguelito/La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, dio detalles sobre el proceso de licitación que busca reemplazar a la actual empresa de recolección de basura, Revisalud, con el objetivo de garantizar un servicio más eficiente y mejorar la limpieza del distrito. E

Hernández destacó los avances del proceso y aclaró dudas sobre posibles aumentos en la tarifa de aseo y el manejo de la deuda morosa.

Hasta la fecha, el proceso de licitación pública ha superado con éxito la visita de campo, una de las etapas clave. Próximamente, entre el 22 y el 23 de agosto, se llevará a cabo la homologación, un espacio en el que los interesados podrán presentar sus preguntas y recomendaciones sobre el pliego técnico a través de videollamadas. Este paso permitirá identificar a los verdaderos interesados en asumir el nuevo contrato.

“Estamos en la búsqueda de una empresa verdaderamente eficiente que nos ayude a cumplir con nuestra principal meta: tener un distrito más limpio”, afirmó Hernández. La alcaldesa también destacó que ya existen empresas internacionales, incluso de países como China, que han mostrado interés en asociarse con firmas nacionales para aportar tecnología, equipos modernos e innovación al servicio.

No habrá aumento en la tarifa de aseo sin consulta ciudadana

Ante las preocupaciones expresadas en redes sociales sobre un posible incremento en la tarifa de aseo, la alcaldesa Hernández: “Dentro de los primeros años establecidos en el pliego no se establece ningún cambio en la tarifa”.

Hernández aclaró que cualquier ajuste futuro solo podrá realizarse mediante una consulta ciudadana, donde los vecinos tendrán la última palabra, y con la aprobación del Consejo Municipal. “Lo que sí estamos seguros es que si no vemos resultados, no puede haber de ninguna forma una alteración en la tarifa”, subrayó.

Deuda con Revisalud no será asumida por el municipio

Respecto al manejo de la cartera morosa que posee la empresa saliente, Hernández explicó que el cobro de la tarifa de aseo ha sido responsabilidad exclusiva de Revisalud, por lo que la deuda pendiente no será transferida al nuevo contratista ni asumida por el municipio.

“Esa es una cartera morosa que tiene la empresa que va saliendo del distrito de San Miguelito. Ellos tienen que establecer sus estrategias para el cobro de su deuda antes de retirarse del contrato”, indicó. “El municipio de San Miguelito en ese contrato no tenía nada que ver con el cobro, por lo tanto no es una deuda que sea mi responsabilidad asumir”.

Con el contrato actual de Revisalud llegando a su fin, la alcaldesa aseguró que el municipio tiene planes de contingencia. “¿Qué pasa si llega el momento en que vence el contrato y no se tiene un nuevo contratista?”, se preguntó. “Nosotros estamos preparando el plan B y C de mitigación, pero esperamos que el plan A —que es contar con una empresa nueva el 19 de enero— se cumpla, porque estamos haciendo todo lo posible para no tener contratiempos”.

Compromiso con la seguridad y prevención

Aunque la seguridad no es una competencia directa del municipio, Hernández destacó que mantienen una mesa de seguridad mensual con todos los jefes de zona y fuerzas del orden en San Miguelito. Además, recientemente sostuvo una reunión con el ministro de Seguridad Pública, donde se abordaron las principales preocupaciones del distrito.

Como parte de las acciones concretas, se implementó el Operativo Amanecer Seguro, con una presencia reforzada de más de 200 unidades policiales en comunidades de especial atención. “Seguimos trabajando y soñando con tener más prevención”, concluyó.