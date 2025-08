¿Quién será el próximo millonario? El Gordito del Zodiaco entrega $1 millón este viernes

Ciudad de Panamá/La suerte está en el aire este viernes con la celebración del sorteo número 400 del Gordito del Zodiaco Millonario, uno de los eventos más esperados por los panameños amantes del azar. A las 3:00 p.m., el tradicional bombo metálico girará una vez más con la promesa de cambiar la vida de algún afortunado con un premio mayor de $1,004,000 dólares.

Compradores entusiastas se han acercado a los puestos de venta en busca de sus números favoritos, muchos guiados por cábalas personales, fechas de nacimiento o simplemente la intuición.

Según los billeteros, los números más solicitados para esta edición especial han sido precisamente el 44, el 26 y el 81. Algunos los relacionan con fechas conmemorativas, mientras que otros los escogen por tradición familiar o por su supuesta energía positiva.

Así mismo, los billeteros destacan que las personas suelen inclinarse por billetes con denominaciones bajas, ya que consideran que esos números tienen mayores probabilidades de salir premiados.

¿Qué harían los panameños con un millón de dólares?

Al preguntar en la calle qué harían si ganaran el premio millonario, las respuestas reflejan sueños comunes: comprar un carro, pagar deudas, viajar en familia, e incluso emprender un negocio propio. La ilusión de empezar de nuevo o cumplir metas postergadas se vuelve palpable en la antesala del sorteo.

“Si me lo gano, me voy para España a visitar a mi hija... Me llevo a pasear a mi nieto y mi nieta en España”, dice una señora.

El ambiente está cargado de expectativa, supersticiones y mucha ilusión. Para muchos, este sorteo representa más que un juego: es una posibilidad real de transformar sus vidas. Y como dice el viejo refrán popular, "la suerte es loca y a cualquiera le toca".

Con información de Jessica Román