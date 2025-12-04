Habilitan tomógrafo con inteligencia artificial en el Complejo Hospitalario

Con la puesta en marcha del equipo se espera que diariamente se realicen unos 85 estudios de tomografía.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) puso en marcha el funcionamiento de un nuevo y moderno equipo que permitirá agilizar la atención a los pacientes y obtener diagnósticos más precisos y rápidos.

Se trata de un tomógrafo computarizado (TC), con tecnología de inteligencia artificial (IA), instalado en el servicio de radiología del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

Con la puesta en marcha del equipo se espera que diariamente se realicen unos 85 estudios de tomografía.

Es el modelo CT5300, marca Philips, de 128 cortes, que integra la tecnología más avanzada disponible en el mercado internacional, según detalló la institución.

"Este equipo ofrece mayor velocidad en la realización de estudios, así como una calidad y definición de imagen significativamente superior, con menos exposición del paciente a la radiación", explicó la CSS.

Elías Luque, jefe de Radiología del Complejo, detaló que la IA incorporada en este tomógrafo introduce nuevas capacidades clínicas y optimiza el flujo de trabajo mediante herramientas virtuales que permiten colaboraciones en tiempo real y servicios remotos que mejoran el rendimiento del sistema.

Facilitar la detección temprana de patologías relacionadas con cardiología, que a su vez permitirá hacer mediciones y cálculos para la colocación de dispositivos, será una de las funciones del nuevo equipo.

Además, está elaborado para practicar estudios de gastroenterología, a través de un examen virtual del colon, que puede detectar patologías en el tracto intestinal grueso, sin necesidad de usar un tubo de endoscopía óptico.

También puede realizar estudios de alta precisión en patologías de pulmón, tórax y para la detección de lesiones tumorales, de hígado, próstata, estructuras vasculares del cuello, pelvis, huesos, fracturas y artritis.

La institución detalló que avanza en un programa de renovación de equipos a nivel nacional para optimizar la atención a los pacientes con tecnología de punta e instalaciones modernas y espaciosas.

