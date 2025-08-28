Trabajos en la vía Transísmica en el Guarumal generan inquietud entre conductores y moradores

Colón/El cierre parcial de la vía Transístmica, en el sector de Guarumal, ha provocado malestar entre residentes y conductores de la provincia de Colón.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) tomó la decisión de cerrar este tramo tras detectar riesgos de hundimiento que podrían poner en peligro a los conductores y a las viviendas cercanas. Las reparaciones ya están en marcha, pero se estima que los trabajos se prolongarán durante varias semanas, incluso meses, debido a la magnitud de la afectación.

El cierre de la Transístmica ha obligado a cientos de moradores del sector a caminar para poder tomar transporte público. Muchas comunidades ubicadas a lo largo de la carretera dependen de esta vía para trasladarse hacia la ciudad de Colón o Panamá.

Los usuarios denuncian que ahora deben desplazarse hasta puntos más alejados para encontrar un autobús que los lleve a la ciudad. Además, algunos transportistas han sido señalados por cobrar tarifas más altas, lo que aumenta los gastos diarios de quienes dependen del transporte colectivo.

Peticiones de los residentes

Ante esta situación, los habitantes piden al Gobierno que habilite accesos alternos hacia la autopista Panamá–Colón, que actualmente solo cuenta con dos entradas: una cerca de Chilibre y otra en Sabanitas, en el área de Quebrada López.

Los residentes y usuarios de la vía plantean que se abran conexiones desde comunidades cercanas como Quebrada Ancha y El Giral, lo que facilitaría la movilidad y reduciría el tiempo de traslado hacia la capital y hacia el centro de Colón.

El MOP ha advertido que los trabajos no tendrán una solución inmediata, ya que se debe investigar el origen del daño, que podría estar relacionado con una fuga subterránea o un ojo de agua. De confirmarse este último escenario, la reparación tomaría más tiempo del previsto.

Con información de Fabio Caballero.