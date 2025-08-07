Tren Panamá-David: Albrook-Divisa será el primer tramo

Henry Faarup detalla avances de la obra ante ingenieros y destaca impacto económico y logístico del proyecto ferroviario.

Ciudad de Panamá/El secretario del Ferrocarril, Henry Faarup, presentó ante la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) los avances del tren Panamá-David, anunciando que el primer tramo a construir será entre Albrook y Divisa.

Durante el conversatorio, Faarup explicó que esta etapa inicial recorrerá 205 kilómetros hacia el oeste y cruzará el Canal por medio del quinto puente. Incluirá 8 de las 14 estaciones previstas, destacando la estación Divisa como un nodo clave para la logística del agro.

Además, señaló que la conexión con Panamá Pacífico se desarrollará más adelante, lo que representa un ahorro estimado de B/. 700 millones.

Faarup subrayó que el ferrocarril impulsará el nivel de vida de los panameños y fortalecerá la confianza del sector privado, al tiempo que aclaró que el modelo económico y estructural del proyecto sigue en revisión.

La exposición incluyó una visión del impacto social y económico en las provincias beneficiadas, con participación de representantes de la Cámara de Comercio, sectores técnicos y expertos en desarrollo comunitario.