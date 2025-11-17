Este es el calendario académico de la Universidad de Panamá para el 2026

El documento oficial establece las fechas que regirán el periodo de verano y los dos semestres del próximo año, incluyendo procesos de matrícula, inicio y cierre de clases.

Ciudad de Panamá/La Universidad de Panamá informó a la comunidad universitaria la aprobación del Calendario Académico 2026, definido durante la reunión del Consejo Académico N.°12-25.

El documento oficial establece las fechas que regirán el periodo de verano y los dos semestres del próximo año, incluyendo procesos de matrícula, inicio y cierre de clases, evaluaciones y periodos administrativos.

El periodo de verano correspondiente al año académico 2025 iniciará con la matrícula del 5 al 10 de enero. Los pagos podrán efectuarse del 6 de enero al 21 de febrero. Las clases se desarrollarán del 12 de enero al 21 de febrero, seguidas por exámenes finales del 23 al 28 del mismo mes. El cierre oficial del verano está programado para el 7 de marzo de 2026.

Primer semestre

Para el primer semestre de 2026, la matrícula de los estudiantes de primer ingreso se realizará del 2 al 7 de marzo, mientras que los estudiantes regulares podrán matricularse del 9 al 21 de marzo.

Las clases comenzarán el 23 de marzo, con un periodo de retiro e inclusión disponible hasta el 11 de abril. El cierre de clases será el 4 de julio y los exámenes finales se llevarán a cabo del 6 al 18 de julio. Las evaluaciones de recuperación están previstas del 20 al 25 de julio, y el semestre concluirá oficialmente el 1 de agosto.

Segundo semestre

En cuanto al segundo semestre de 2026, la matrícula se desarrollará del 3 al 15 de agosto y los pagos podrán efectuarse del 4 de agosto al 5 de septiembre.

Las clases iniciarán el 17 de agosto, con retiro e inclusión habilitados hasta el 5 de septiembre. El último día de clases será el 28 de noviembre y los exámenes finales se aplicarán del 30 de noviembre al 12 de diciembre.

La entrega de notas deberá completarse en un plazo máximo de siete días hábiles posteriores a la finalización de los exámenes. Las pruebas de recuperación se realizarán del 15 al 22 de diciembre.

El calendario también establece las vacaciones administrativas del 16 al 30 de diciembre de 2026, mientras que los docentes tendrán su periodo de descanso del 1 al 30 de enero de 2027.

La culminación oficial del segundo semestre está fijada para el 31 de diciembre de 2026.