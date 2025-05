Universidad de Panamá ofrece mediación ante crisis social que afecta al país

Ciudad de Panamá, Panamá/Ante la tensión social en el país, el rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores Castro, ofreció la mediación de la primera casa de estudios en el conflicto generado por la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), poniendo a disposición la Escuela Interamericana de Diálogo Social, Tripartismo y Resolución de Conflictos (avalada por la OIT) y todas sus instalaciones, tanto del campus central como de los centros regionales.

El rector dijo que "hasta ahora no hemos recibido respuesta del gobierno, aunque varios sectores sociales y sindicales han mostrado interés en nuestra propuesta", enfatizando que "la universidad mantiene su disposición al 100% para colaborar en la búsqueda de soluciones".

También se refirió a la situación democrática del país y condenó la criminalización de las protestas, explicando que: “Las medidas intimidatorias no son el camino. Lo que necesitamos es diálogo genuino y voluntad de entendimiento”.

En el comunicado enviado por la Universidad de Panamá, el rector expresó que no se puede privar el derecho a la protesta, pero lo que sí se puede es mejorar el método e incluso ser más efectivo en el mensaje que se quiere enviar.

Asimismo, Flores Castro agregó que no hay garantías de que no haya protestas de los estudiantes universitarios; sin embargo, aseguró que adelantan conversaciones a fin de evitar "encapuchados", que no se den manifestaciones violentas, sino de forma cívica, como corresponde a los universitarios.

“Es fundamental revisar los artículos más controvertidos de esta ley mediante mesas técnicas especializadas”, señaló, lamentando que las observaciones de la UP no fueran consideradas durante el proceso legislativo.

