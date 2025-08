Walkiria Chandler se defiende tras ser acusada de 'traicionar' la alianza opositora en votación de comisiones

Luego de que algunos diputados de la alianza opositora aseguraran que 2 diputados de la bancada de Vamos habrían “traicionado” la alianza durante la elección para la conformación de las comisiones de Gobierno y Credenciales, la diputada Walkiria Chandler salió al paso para aclarar algunos cuestionamientos en su contra.

A su juicio, se ha querido desviar la atención con estos cuestionamientos, y se ha pasado por alto que hubo influencia del Ejecutivo en la elección que “parece que hicieron el trabajo”, tal como lo señaló el exdiputado y presidente de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, a través de su cuenta de X.

“Yo voté en apego a esa alianza y siempre he demostrado disciplina con mi bancada, incluso en momentos que no he estado de acuerdo”, afirmó.

Chandler reconoció que la alianza sufrió algún tipo de fractura, y que “parece que -los emisarios del Ejecutivo- hicieron algún trabajo”.

“Se evidenció que existe algún tipo de fractura y, al final, al momento de la votación, algunos compañeros priorizaron lo individual al esfuerzo y la palabra de lo colectivo”, indicó la diputada.

Varios diputados criticaron el hecho de que la votación fuese secreta, y según Chandler, lo que sucedió en la votación fue que se interpusieron los intereses particulares y no se respetaron los compromisos adquiridos durante las cuatro semanas que duró el proceso de consenso.

“Sin duda, esto trae un sinsabor, pero tenemos que replantear la confianza a lo interno del bloque”, expresó.

¿Fracciones en Vamos?

Al ser consultada sobre si existe o no una fractura dentro de la bancada Vamos, luego de que su persona y el diputado Carlos Saldaña fuesen señalados como los que traicionaron los votos dentro de Vamos, afirmó que sí es un golpe a la confianza, sobre todo al ser una bancada nueva.

“Lo que llama la atención es que en esta elección el centro no fue la Comisión de Presupuesto; estaba todo en Credenciales y Gobierno por los temas que se van a ver”, apuntó.

Por el momento, los dos candidatos que aspiran a presidir la Comisión de Credenciales son los diputados Augusto Palacios y la oficialista Dana Castañeda.

En el periodo pasado, esta comisión estuvo presidida por la diputada oficialista Shirley Castañedas; en tanto, la de Gobierno estuvo presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho.

La alianza opositora espera poder presidir la mayoría de las comisiones y, para este periodo, debido a los temas importantes que se analizarán, Janine Prado, de Vamos, buscará la presidencia en la de Gobierno.

Este miércoles se espera que se instalen otras comisiones y se defina la junta directiva de cada una de ellas.