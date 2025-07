¡Descubre los secretos y la pasión detrás de escena de Tu Cara Me Suena con Eddy Vásquez!

¡Agárrate, Panamá! Porque si pensabas que lo habías visto todo de Tu Cara Me Suena, ¡Eddy Vásquez viene a ponerle salsa y picardía! Nuestro presentador estrella soltó la lengua (y la carcajada) para contarnos los chismecitos, los sustos y los momentos más hilarantes que se cocinan detrás de cámaras.

Tu Cara Me Suena

Ciudad de Panamá, Panamá/¡Check, check, check! Tu Cara Me Suena está de regreso, y, junto a la nueva temporada, llega su inigualable presentador: Eddy Vásquez.

Es hora de que conozcamos el universo de Tu Cara Me Suena como nunca antes y de la mano de Eddy, quien nos abre las puertas del backstage para revelarnos los momentos más divertidos, desafiantes y emocionantes que se viven en cada show.

¿Hablar con los famosos? ¡Un show aparte!

Eddy, con esa chispa que lo caracteriza, confiesa que lo más "desafiante" (y honestamente, lo más cómico) es tener que lidiar con los artistas. ¡Imagínate! Un día tienes a Bob Marley echando raíces, al otro a Michael Jackson haciendo el "moonwalk" en tu cerebro, y de repente, ¡Elvis Presley salió de la casa! Es una fila interminable de íconos que nuestros valientes participantes emulan con una seriedad que a veces, ¡Eddy tiene que contener la risa!

Desde Yailin la más viral hasta Rihanna, la lista de icónicas figuras es interminable. Pero, como bien dice Eddy, lo verdaderamente enriquecedor es "conocer el lado humano de los famosos del patio", entender sus miedos, sus esperanzas y cómo los apoya el equipo para que se sientan cómodos y puedan exteriorizar todo su potencial.

"Ellos allí donde están, están con mucho miedo," confiesa Eddy, "pero es entendible, así que uno trata de apoyarlos."

El Ensayo: La Clave Maestra Detrás de la Magia

¿Se han preguntado cómo logran esas interpretaciones tan perfectas? Eddy nos revela el secreto mejor guardado: "Cuando tú dominas el ensayo, luego puedes hacer una improvisación." La disciplina y la preparación son fundamentales, pero no eliminan la chispa.

Los participantes, con el apoyo del cuerpo de baile, los directores artísticos y todo el equipo, se sumergen en rutinas exhaustivas. Sin embargo, siempre hay espacio para la genialidad individual. ¡Si, esto es todo un arte!

Ellos buscan sobresalir de todos los demás," explica Eddy. Es esa combinación de "Mucho ensayo y una chispa de improvisación" lo que eleva cada presentación a otro nivel.

Las Transformaciones: Un Reto Más Allá de lo Imaginable

Si Eddy tuviera que ponerse en los zapatos de un participante, su mayor desafío, sin duda, serían las transformaciones. ¡Imaginarse este "cuerpito" siendo "envuelto en tela, lo envuelven en esparadrapo, en polifones," le produce escalofríos de solo pensarlo! Es una labor titánica que va más allá de lo físico, un verdadero acto de metamorfosis.

No es sorpresa que, entre risas, Eddy mencione que ya han intentado transformarlo a él en varias ocasiones, y las cosas han "salido por otro lado," ¡dejando a todos intrigados sobre qué sorpresas nos tiene preparadas el equipo de maquillaje y vestuario para esta temporada!

Recordando algunas de las transformaciones más impactantes, Eddy menciona con asombro la de Nigga como Pavarotti, que requirió prótesis y un cambio radical en su rostro. También la de Japanese, a quien tuvieron que quitarle "todos los tatuajes" e incluso "los dientes de oro" para su personificación.

Y por supuesto, la increíble actuación de Miguelito como Pedro Altamiranda, un trabajo que lo dejó "sin palabras" y le hizo quitarse "el sombrero" ante el equipo de transformación. ¡Y no podemos olvidar a Lucho Pérez como Britney Spears, a quien describe como un "extintor gigante" envuelto en un embudo rojo! Un trabajo épico sin duda.

Pero el momento cumbre, la "imagen viral, épica, que se salió de control" fue... ¡Malcolm Ramos como Miley Cyrus encima de la bola! "Apaga y vámonos", exclama Eddy. "No había libreto, no, no... todo fluyó". ¡El teatro, el jurado, todo "se salió de control"! ¡Un caos glorioso que nos hizo explotar de la risa!

Las bromas sanas para liberar la tensión

"Somos humanos, y por lo general vamos a estar tentados a los nervios, así que siempre oro y me encomiendo a Dios", inicio diciendo el colonense cuando le preguntamos sobre su rutina previa al show.

Tu cara me suena, llega todos los miércoles a las pantallas de TVN, lo que significa que, cada semana el equipo a cargo debe preparar los shows para dejar al publico con la boca abierta, y es ahí, donde inicia entonces las rutinas de preparación incluso de los presentadores.

Y para terminar, la bomba: ¿Si Eddy tuviese que imitar a alguien?

¡Cuidado, porque "no se va a estar disparando en el pie"! Pero con ese "cuerpecito" y un "trajecito y una peluca de... ¡Azúcar, Celia Cruz!".

¡Así como lo escuchan, Panamá! Nuestro Eddy sueña con la Guarachera de Cuba. ¿Se imaginan a Eddy Vásquez con peluca azul, vestido de lentejuelas y cantando "La Vida es un Carnaval"? ¡Sería el cierre más épico en la historia de la televisión panameña! ¡A preparar esos tacones y esas lentejuelas, que el presentador nos ha dado una idea para la próxima temporada!

La gozadera está por comenzar y promete más sorpresas que nunca; no te quedes por fuera de la fiesta. ¡El gran estreno de Tu Cara Me Suena es este MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO a las 8PM por TVN!