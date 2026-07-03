Béisbol de Pequeñas Ligas| Panamá afrontó las semifinales del Latinoamericano Intermedio 2026

La representación panameña estuvo en la pelea por uno de los dos cupos disponibles para la final del torneo.

Panamá/Panamá enfrentó este viernes a Venezuela en las semifinales de la Serie Latinoamericana de Béisbol Intermedio, cuya sede es la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Ambos equipos desplegaron una fuerte ofensiva. Finalmente la balanza se inclinó a favor de los venezolanos que ganaron por pizarra de 16 carreras por 7.

Aldehir Córdoba cargó con la derrota al permitir tres hits y seis carreras sin poder sacar outs.

El triunfo se lo acreditó Carlos Ramones quien toleró siete hits y cuatro carreras, con cinco ponches y cuatro bases por bolas en cinco episodios y un tercio.

Junior Saldaña conectó dos hits en tres turnos y anotó dos carreras. William Rodríguez d 2-1 con una anotada y una empujada y Manuel Maclao de 3-1 con una remolcada.

Por Venezuela, Miguel Pereira de 5-3 con dos carreras anotadas y tres empujadas. Dany Morales de 4-3 con dos anotadas y cuatro impulsadas.

Con este resultado, la representación panameña se quedó sin posibilidades de jugar por el título de campeón latinoamericano de la categoría intermedia, en la que juegan peloteros entre 15 y 16 años de edad.

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El torneo

Las Series Latinoamericanas de Béisbol Intermedio (Senior) son torneos regionales organizados dentro del programa internacional de Little League International (Pequeñas Ligas). Su objetivo principal es definir al campeón de la región de Latinoamérica que obtiene el derecho de representar a la región en la Senior League Baseball World Series.

Aunque en algunos países se les llama simplemente "Serie Latinoamericana Senior" o "Serie Latinoamericana Intermedia", forman parte del sistema oficial de torneos internacionales de Little League.

Formato del torneo

Normalmente:

Los equipos se dividen en grupos .

. Juegan una fase de todos contra todos dentro de su grupo.

dentro de su grupo. Los mejores avanzan a semifinales .

. Los ganadores disputan la final.

El campeón obtiene el boleto para la Senior League Baseball World Series, que tradicionalmente se celebra en Easley, Estados Unidos.

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