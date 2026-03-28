Béisbol Mayor 2026| Resultados del viernes 27 de marzo, tabla de posiciones y próximos partidos

¡IMPERDIBLE! Sintoniza hoy, a las 7:00 p.m., el partido entre Panamá Oeste y Colón por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Partidos reñidos, dos de ellos definidos en episodios extras, caracterizaron la jornada del viernes 27 de marzo en la versión 83 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

A continuación hacemos un compendio de lo ocurrido en esta fecha.

Chiriquí Occidente 1-0 Veraguas

Los occidentales le dieron un golpe sorpresivo a los 'Indios' veragüenses en el estadio Omar Torrijos de Santiago.

Rodrigo Santamaría anotó la única carrera del encuentro mediante un imparable que Víctor Del Castillo conectó en la parte alta del tercer episodio.

Irving Chavarría fue el lanzador ganador al permitir dos inatrapables y no recibir anotaciones en tres entradas. La derrota se la apuntó Dixon González.

Gonzalo Galástica conectó dos hits en cuatro turnos por Chiriquí Occidente. Alexander Chávez de 3-1 y Edgardo Araúz de 4-1.

Por Veraguas, Edder Cerceño de 5-2. Erick Mordock y Navid Sánchez de 2-1 cada uno.

Los Santos 5-3 Herrera

Los santeños se llevaron la victoria ante los herreranos en la segunda edición del 'Clásico de Azuero' en este torneo que se llevó cabo en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

Raúl De Gracia se acreditó el triunfo al lanzar seis episodios y dos tercios en los que toleró cinco inatrapables, no recibió anotaciones, propinó nueve ponches y dio cuatro bases por bolas. En tanto que Pedro González cargó con el descalabro.

Yeison Austin pegó de 2-2 con una carrera anotada y dos impulsadas por Los Santos. Christian Cedeño de 2-1 y Kevin Ballesteros de 3-1, un cuadrangular, con dos carreras anotadas y una empujada.

Por Herrera, Juan Alonso de 3-2 con una carrera anotada. Jean Carlos Ho de 3-2 con una remolcada y Orlando González de 2-1 con una impulsada.

Panamá Este 8-11 Panamá Oeste

Los 'Vaqueros' de Oeste anotaron seis carreras, en la parte baja del séptimo episodio, que fueron determinantes para vencer a los del Este en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Miguel Gómez trabajó cuatro episodios en los que toleró cuatro hits y una carrera, con una carrera anotada y una remolcada, con un ponche y una base por bola para ser el lanzador ganador. La derrota fue para Ariel Atencio.

Yeremy Sánchez de 2-2, un cuadrangular, con cuatro carreras anotadas y dos empujadas por Panamá Oeste. Johan Camargo de 4-3 con dos impulsadas, Jean Rodríguez de 4-2, un cuadrangular, con dos anotadas y dos remolcadas y Arod McKenzie de 4-2 con una impulsada.

Por Panamá Este, Josué Ayarza de 4-3 con dos anotadas. Jesús Ortiz de 3-2 con una anotada, Jordan Jiménez de 5-2 con una empujada y Youandris Garibaldo de 5-2 con dos remolcadas.

Darién 3-6 Coclé

Ramón Castillo rompió un empate parcial de tres carreras con un cuadrangular productor de tres anotaciones, en la parte baja del noveno episodio, que sellaron la victoria de la 'Leña Roja' coclesana sobre las 'Harpías' darienitas en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Juan Ortega se apuntó el triunfo en un relevo de dos tercios de episodio en el que dio un ponche. Mientras que el serpentinero Jeremy Villarreal se quedó con el descalabro.

Ramón Castillo bateó de 5-3, un cuadrangular, con una carrera anotada y cuatro impulsadas por Coclé. Ricardo Acosta de 3-2 con dos anotadas, Luis Castillo de 3-1 con dos anotadas, José Bernal de 3-1 con una anotada y una remolcada, Abel De León de 3-1 y Tomás Sarmiento de 2-1.

Por Darién, Jonathan Polo de 5-2 Jean Carrillo de 4-1 con una carrera anotada, Ricardo Tivey, Edward Romero y Jeison Jaramillo de 4-1.

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Bocas del Toro 4-2 Chiriquí (Finalizado en 10 episodios)

Rhandall Sánchez conectó un hit productor de dos anotaciones, en la parte alta del décimo episodio, que le representó el triunfo a los 'Tortugueros' bocatoreños sobre los chiricanos en el estadio Kenny Serracín de David.

Alaín Pérez se llevó el triunfo en rol de relevo al tolerar un hit y propinar dos ponches en tres episodios. En tanto que Luis Escobar se llevó la derrota.

Jael Escobar bateó de 5-2 y anotó una carrera por Bocas del Toro. Eduards Toló de 3-1 con una anotada y Jonathan Mendoza de 3-1 con una impulsada.

Por Chiriquí, Jhony Santos de 4-2 con una carrera anotada y una empujada. Carlos Xavier Quiroz de 2-1 con una anotada, Iraj Serrano y Jeffer Patiño de 4-1 cada uno.

Abraham Rodríguez conectó el imparable que produjo la carrera de la victoria para los metropolitanos que vencieron a los colonenses en un partido que se extendió a 10 episodios en el estadio Rod Carew.

Teodoro Ortega no permitió imparables ni carreras y dio dos ponches en un relevo de un episodio para ser el lanzador ganador.

La derrota fue para Julio Ruiz.

Luis Rivera bateó tres hits en cinco turnos, anotó una carrera y empujó una por Panamá Metro.

Estado de los equipos

Chiriquí: 8-4

Panamá Oeste: 8-4

Veraguas: 7-4*

Panamá Metro: 7-4*

Colón: 7-5

Bocas del Toro: 7-5

Herrera: 6-5 *

Los Santos: 6-6

Coclé: 6-6

Darién: 5-6 *

Chiriquí Occidente: 2-10

Panamá Este: 1-11

*: Tienen partidos pendientes

Próximos partidos

Los juegos programados para el sábado 28 de marzo son los siguientes:

Panamá Metro vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera)

Panamá Oeste vs Colón (Estadio Roberto Mariano Bula/ Transmite TVMAX)

Darién vs Panamá Este (Estadio Rod Carew)

Bocas del Toro vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)

Chiriquí vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)

Veraguas vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)

Todos los partidos iniciarán a las 7:00 p.m.