EN VIVO - Liga española| Mallorca vs Barcelona: Partido de la jornada 1

Inicia la defensa del título para el club azulgrana en la temporada 2025-2026 de LaLiga

España/El Mallorca recibe en el estadio Mallorca Son Moix al FC Barcelona en la primera jornada de la temporada 2025-2026 de la liga española.

Este será el primer juego del club azulgrana como campeón defensor, tras ganar el título de liga en la campaña anterior, y lo hace en condición de visitante.

Barcelona: renovaciones, táctica y forma

Barcelona ha tenido éxito en la pretemporada, afianzando su potencia ofensiva pese a algunas tensiones administrativas por el Fair Play financiero.

Fichajes inscritos a tiempo : Marcus Rashford (cedido) y Joan García (procedente del Espanyol) ya están habilitados para debutar.

: (cedido) y (procedente del Espanyol) ya están habilitados para debutar. Lewandowski no jugará debido a una lesión muscular, lo que podría abrirles un rol más relevante a Ferran Torres o Rashford en el ataque.

debido a una lesión muscular, lo que podría abrirles un rol más relevante a Ferran Torres o Rashford en el ataque. Formación prevista : un esquema 4‑2‑3‑1 con Joan García en la portería, en defensa Koundé, Araujo, Cubarsí y Balde. Doble pivote con Pedri y De Jong, y en la parte ofensiva Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres en punta.

: un esquema 4‑2‑3‑1 con en la portería, en defensa Koundé, Araujo, Cubarsí y Balde. Doble pivote con Pedri y De Jong, y en la parte ofensiva Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres en punta. Se espera un desempeño ofensivo fuerte, con apuestas sugiriendo triunfo del Barça con portería a cero, marcando en ambos tiempos, y Ferran Torres como apuesta de gol.

Mallorca: cambios, motivaciones y estrategia

Tras acabar 10º la temporada anterior, Mallorca buscará ir más allá. La incorporación del ex‑barcelonista Pablo Torre le da un motivo extra para destacar.

le da un motivo extra para destacar. También han llegado Lucas Bergström (portero) y Mateo Joseph , aunque se lamenta la ausencia notable del mediocentro Samu Costa por lesión.

(portero) y , aunque se lamenta la ausencia notable del mediocentro por lesión. El técnico Jagoba Arrasate ha destacado la necesidad de “rozar la excelencia” para competir contra el Barça, confiando en la solidez defensiva y un ataque fluido.

Historial y antecedentes clave