EN VIVO - Liga española| Mallorca vs Barcelona: Partido de la jornada 1
Inicia la defensa del título para el club azulgrana en la temporada 2025-2026 de LaLiga
España/El Mallorca recibe en el estadio Mallorca Son Moix al FC Barcelona en la primera jornada de la temporada 2025-2026 de la liga española.
Este será el primer juego del club azulgrana como campeón defensor, tras ganar el título de liga en la campaña anterior, y lo hace en condición de visitante.
Barcelona: renovaciones, táctica y forma
- Barcelona ha tenido éxito en la pretemporada, afianzando su potencia ofensiva pese a algunas tensiones administrativas por el Fair Play financiero.
- Fichajes inscritos a tiempo: Marcus Rashford (cedido) y Joan García (procedente del Espanyol) ya están habilitados para debutar.
- Lewandowski no jugará debido a una lesión muscular, lo que podría abrirles un rol más relevante a Ferran Torres o Rashford en el ataque.
- Formación prevista: un esquema 4‑2‑3‑1 con Joan García en la portería, en defensa Koundé, Araujo, Cubarsí y Balde. Doble pivote con Pedri y De Jong, y en la parte ofensiva Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres en punta.
- Se espera un desempeño ofensivo fuerte, con apuestas sugiriendo triunfo del Barça con portería a cero, marcando en ambos tiempos, y Ferran Torres como apuesta de gol.
Mallorca: cambios, motivaciones y estrategia
- Tras acabar 10º la temporada anterior, Mallorca buscará ir más allá. La incorporación del ex‑barcelonista Pablo Torre le da un motivo extra para destacar.
- También han llegado Lucas Bergström (portero) y Mateo Joseph, aunque se lamenta la ausencia notable del mediocentro Samu Costa por lesión.
- El técnico Jagoba Arrasate ha destacado la necesidad de “rozar la excelencia” para competir contra el Barça, confiando en la solidez defensiva y un ataque fluido.
Historial y antecedentes clave
- Barcelona no ha perdido contra el Mallorca en LaLiga desde la temporada 2008‑09, incluyendo una reciente y contundente victoria por 5‑1 la temporada pasada en Son Moix.
- La temporada pasada (2024‑25), Mallorca finalizó en el 10º puesto con 48 puntos, mientras que el Barça llegó al doblete (Liga y Copa del Rey) y fue uno de los equipos más dominantes.