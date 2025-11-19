Mundial 2026| Conoce la lista actualizada de países clasificados tras la fecha FIFA de noviembre

La próxima Copa del Mundo se realizará del 11de junio al 19 de julio de 2026 y la podrás vivir a través de TVMAX.

Panamá/Las plazas para el Mundial, que se realizará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, se van ocupando. A falta de poco menos de seis meses para el inicio del certamen, se tienen pocos puestos disponibles.

Después de una jornada, en la que Panamá aseguró su puesto en la cita mundialista, ya se conocen los nombres de 42 de los 48 países que participarán en el torneo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. A continuación mostramos la lista completa de clasificados a la próxima Copa del Mundo con su respectiva confederación.

México (anfitrión/ Concacaf) Estados Unidos (anfitrión/ Concacaf) Canadá (anfitrión/ Concacaf) Japón (Asia) Nueva Zelanda (Oceanía) República Islámica de Irán (Asia) Argentina (Sudamérica) Uzbekistán (Asia)* República de Corea (Asia) Jordania (Asia)* Australia (Asia) Ecuador (Sudamérica) Brasil (Sudamérica) Uruguay (Sudamérica) Colombia (Sudamérica) Paraguay (Sudamérica) Marruecos (África) Túnez (África) Egipto (África) Argelia (África) Ghana (África) Cabo Verde (África)* Sudáfrica (África) Qatar (Asia) Inglaterra (Europa) Arabia Saudí (Asia) Costa de Marfil (África) Ghana (África) Francia (Europa) Croacia (Europa) Portugal (Europa) Noruega (Europa) Alemania (Europa) Países Bajos (Europa) Bélgica (Europa) Austria (Europa) España (Europa) Suiza (Europa) Escocia (Europa) Haití (Concacaf) Curazao (Concacaf)* Panamá (Concacaf)

*Debutante

Plazas que faltan

Aún quedan seis puestos disponibles para el Mundial 2026, los que se ocuparán tras la disputa de los repechajes intercontinental y europeo que se llevarán a cabo en marzo del próximo año.

El repechaje intercontinental consiste en un mini torneo en el que participarán selecciones de las confederaciones de África, Asia, Oceanía, Sudamérica y de Concacaf (Norte, Centroamérica y del Caribe).

Esa repesca se realizará en las ciudades de Guadalajara y Monterrey (México) y competirán las siguientes representaciones:

Nueva Caledonia (Oceanía)

Bolivia (Sudamérica)

República Democrática del Congo (África)

Iraq (Asia)

Jamaica (Concacaf)

Surinam (Concacaf)

Su formato consiste en llaves eliminatorias. Las selecciones con mejor posición en el Ranking FIFA, entre las involucradas, esperan a las ganadoras de dos llaves eliminatorias que se disputarán partido único. Estas se enfrentarán y las dos que ganen clasificarán al próximo Mundial.

Por su parte, en Europa habrán 16 selecciones en su repechaje. Estas jugarán en cuatro llaves de cuatro equipos cada una y de ellas saldrán ocho ganadores que se enfrentarán por los cuatro cupos que ese continente otorgará por esa vía. Esas instancias se disputarán a partido único.

Los países europeos que competirán en la repesca deberán ir a un sorteo, que se realizará el jueves 20 de noviembre, y fueron divididos en cuatro bombos que son: