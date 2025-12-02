Mundial 2026 | Selección de Estados Unidos jugará contra Alemania, conoce los detalles

El sorteo del Mundial 2026 lo podrás disfrutar EN VIVO desde Washington, Estados Unidos por TVMAX el próximo 5 de diciembre desde las 9:30 am.

Múnich, Alemania/La tetracampeona del mundo Alemania (1954, 1974, 1990 y 2014) se enfrentará a Estados Unidos el 6 de junio a las 13h30 locales (18H30 GMT) en su último partido de preparación antes del Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México.

Clasificada para la 21ª fase final de la Copa del Mundo de su historia (en 23 ediciones), Alemania disputará ese partido de preparación en el Soldier Field de Chicago (capacidad para 61.500 espectadores).

Un día después de ese partido ante Estados Unidos, los alemanes se establecerán en su cuartel general para el Mundial (11 de junio-19 de julio).

Antes de acudir a Norteamérica, los jugadores de Julian Nagelsmann jugarán contra Finlandia el 31 de mayo en Maguncia.

Para la ventana internacional de finales de marzo, los alemanes se enfrentarán a Costa de Marfil en Stuttgart (30 de marzo), así como a un segundo rival que se conocerá tras el sorteo de la fase final, el viernes en Washington.

¡Atención, aficionados del fútbol mundial! La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está cada vez más cerca, y un hito fundamental en el camino hacia la máxima fiesta deportiva está a punto de concretarse. La FIFA se prepara para desvelar el muy anticipado calendario de partidos, un evento que promete ser uno de los momentos más significativos rumbo a 2026.

Aquí está el resumen explosivo de lo que se avecina:

¡La Revelación Global del Calendario!

El anuncio oficial se transmitirá en vivo a nivel mundial el sábado 6 de diciembre a las 12:00 ET (18:00 CET). La sede de esta gran gala de presentación será Washington D. C..

Este evento ocurre justo 24 horas después de que el mundo haya conocido la conformación de los 12 grupos inéditos de cuatro equipos tras el esperado Sorteo Final del torneo.

En el Escenario de las Estrellas

El encargado de liderar la revelación será el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien estará acompañado por diversas Leyendas de la FIFA. En la audiencia, se espera la presencia de representantes de los 42 equipos clasificados, además de aquellos que aún están luchando por asegurar su boleto al torneo. El programa ofrecerá análisis candentes y reacciones instantáneas sobre los enfrentamientos definidos.

Los Detalles Cruciales del Torneo

Durante la transmisión, se confirmarán las sedes y los horarios para los impresionantes 104 partidos que componen esta edición expandida del Mundial.

La FIFA ha trabajado meticulosamente en la asignación de partidos, buscando garantizar las mejores condiciones posibles tanto para los equipos como para los espectadores. Además, este proceso tiene la mira puesta en permitir que los aficionados de todo el planeta puedan ver a sus selecciones competir en vivo, a pesar de las diferentes zonas horarias.

¿Cómo Seguir la Transmisión?

La transmisión en vivo estará disponible para los seguidores de todo el mundo a través de las plataformas oficiales de FIFA, incluyendo FIFA.com y el canal de YouTube de FIFA. También se facilitará una señal en vivo para las emisoras internacionales que quieran llevar esta noticia a sus audiencias.

La Cuenta Regresiva Continúa

La emoción es palpable en las tres naciones anfitrionas y sus 16 ciudades sede. Con la venta de boletos ya en marcha, casi dos millones de boletos ya han sido asegurados por los fans.

Cabe destacar que la versión final del calendario de partidos estará disponible en marzo, una vez que el Torneo Clasificatorio de la FIFA™ haya concluido y se hayan definido las seis plazas restantes.

Este anuncio no es solo una lista de juegos; es la hoja de ruta que marca el inicio del rugido del motor de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Es como el momento en que un maratonista finalmente ve el mapa completo de la carrera, sabiendo exactamente qué obstáculos y qué paisajes le esperan en el camino hacia la meta.