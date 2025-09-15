Goles y emociones en triangular de fútbol sub-17 en Capira, Panamá Oeste

Jóvenes futbolistas se reunieron en el sector de Caimito para jugar y desplegar su talento en la cancha

Panamá/Bajo un radiante sol que se posesionó en los terrenos de la Iglesia Bautista Remanente Fiel del Caimito de Capira, se desarrolló este domingo el inicio de la cruzada evangelista con un triangular de fútbol sub-17 donde se coronó campeón La Valdeza al derrotar 4-3 a su similar del Caimito.

Por su parte, el conjunto local, Iglesia Bautista Remanente, culminó en el tercer lugar.

El evento inició con palabras del pastor José Montes, quien le brindó la importancia de la disciplina a los integrantes de los equipos participantes.

"Con esta actividad buscamos alejar a los jóvenes de las cosas malas y enseñarles que el deporte es una herramienta para ser hombres de bien", explicó Montes.

La actividad, que se realizó bajo un ambiente familiar y de camaradería, contó con un emocionante duelo amistoso femenino entre las chicas de la iglesia local y de la Iglesia Bautista de Fuente del Chase de La Chorrera.

En el mismo, las anfitrionas superaron en la tanda de penaltis a las visitantes, tras igualar 0-0 en tiempo reglamentario.

Además, se disputó el encuentro entre niños menores de 10 años de edad, quienes disfrutaron del convivio.

Beneficios

Los convivios de fútbol, como el registrado en Caimito de Capira, traen diversos beneficios a los jóvenes que participan en ellos. Aquí mencionamos algunos.

Beneficios físicos y de salud

Mejora de la condición física: Refuerza la resistencia, fuerza, velocidad y coordinación. Hábitos saludables: Fomenta rutinas de ejercicio regular y cuidado del cuerpo. Reducción del estrés: El ejercicio físico libera endorfinas, lo que mejora el estado de ánimo y reduce la ansiedad.

Beneficios psicológicos

Confianza en uno mismo: Sentirse parte de un equipo y lograr metas mejora la autoestima. Manejo de emociones: Aprenden a lidiar con la presión, frustración y emociones intensas de forma controlada. Disciplina y responsabilidad: Llegar puntual, entrenar con regularidad y cumplir reglas refuerza valores personales.

Beneficios sociales

Trabajo en equipo: Desarrollan habilidades de colaboración, comunicación y liderazgo. Nuevas amistades: Fortalece vínculos entre compañeros, incluso fuera del ámbito deportivo. Sentido de pertenencia: El sentimiento de formar parte de un grupo reduce el aislamiento y mejora la integración.

Formación de valores

Respeto por los demás: Aprenden a respetar reglas, árbitros, rivales y compañeros. Superación personal: Se motiva la mejora constante y el aprendizaje de los errores. Solidaridad y empatía: Se fomenta la ayuda mutua dentro y fuera del campo.

Enfoque en metas y toma de decisiones

Pensamiento estratégico: Toman decisiones rápidas bajo presión. Fijación de objetivos: Aprenden a trazarse metas individuales y colectivas. Manejo del triunfo y la derrota: Comprenden la importancia del esfuerzo más allá del resultado.

