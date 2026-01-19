LPF resultados del fin de semana, tabla de posiciones y partido para hoy

La Liga Panameña de Fútbol la disfrutas EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX Panamá.

Panamá/La emoción del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) ya está en marcha y la Jornada 1 dejó resultados vibrantes, goleadas inesperadas y empates cargados de intensidad, marcando el inicio de una temporada que promete grandes emociones en cada cancha del país.

El telón se levantó el viernes con el duelo entre Veraguas United vs Club Deportivo Universitario, un encuentro disputado que terminó con triunfo 1-2 para Universitario, sumando sus primeros tres puntos del campeonato. Los goles del conjunto universitario fueron obra de Rolando Rodríguez y Justin Simons, mientras que el tanto de Veraguas United llegó tras un autogol de Jonathan Barrera, en un partido lleno de ritmo y ocasiones en ambas áreas.

Otras noticias: LPF Torneo Clausura 2026 Resultado| Alianza FC vs Tauro FC: 'Pericos' y Toros' igualan en el Rommel Fernández

Sábado de goleadas y nuevos protagonistas en la LPF

La jornada sabatina estuvo marcada por tres compromisos que dejaron huella en la tabla. En el estadio Gustavo Posas de Parita, el Club Atlético Independiente (CAI) mostró su poder ofensivo al golear 0-4 al Herrera FC. Las anotaciones fueron firmadas por Davis Contreras, Yeison Vásquez, Keny Bonilla y Omar Berrocal, en una actuación contundente que posiciona al CAI como uno de los equipos más fuertes del arranque.

En otro duelo atractivo, San Francisco FC y Unión Coclé, el nuevo inquilino de la LPF, igualaron 1-1. Bayron Walters adelantó a los “Monjes”, mientras que David Hunt marcó el histórico primer gol de Unión Coclé en su debut en la máxima categoría del fútbol panameño.

La sorpresa de la fecha la protagonizó Sporting San Miguelito, que goleó 0-3 al campeón Plaza Amador en condición de visitante. Los tantos fueron convertidos por Joel Barría, Adrián Bethancourt y Julio Batancourt, en una exhibición que sacudió el panorama del torneo desde la primera fecha.

Otras noticias: LPF Torneo Clausura 2026 Resultados| Plaza Amador cae en la frustración a manos del Sporting San Miguelito

Domingo de clásico y reparto de puntos

El domingo, el tradicional choque entre Alianza FC vs Tauro FC no defraudó. El compromiso terminó 1-1, con goles de Heuyin Guardia para los “Verdolagas” y Jonathan Ceceña para los “Toros”, en un partido intenso que mantuvo a los aficionados al filo del asiento hasta el pitazo final.

Tabla de posiciones – Jornada 1 (Parcial)

Partido de hoy cierra la Jornada 1

La Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 se completa este lunes con el atractivo duelo entre UMECIT FC vs Deportivo Árabe Unido, que se disputará en el Estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera desde las 8:30 p.m.

El encuentro será transmitido EN VIVO por las pantallas de TVMAX, la plataforma TVN Pass y el Canal de YouTube TVMAX Panamá, llevando toda la emoción del fútbol nacional a los fanáticos dentro y fuera del país.

Un torneo que promete

Con goles, sorpresas y equipos que ya comienzan a marcar territorio, el Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol arranca con una alta intensidad competitiva, dejando claro que cada punto será clave en la lucha por la clasificación y el título nacional.

👉Suscríbete AQUÍ a nuestro canal de YOUTUBE y profundiza con nosotros👈

Al suscribirte, activas las notificaciones (🔔) y te aseguras de no perderte ningún contenido. ¡Porque el deporte se vive con más intensidad cuando se comprende en profundidad!

Otras noticias: LPF Torneo Apertura 2026 Resultado| CD Universitario le da la primera lección de la campaña al Veraguas United