Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 calendario| Panamá: Resumen del 10 de agosto y próximas competencias

Paraguay/Una medalla y un diploma panamericano marcó la actividad de la delegación de Panamá en la jornada del 10 de agosto en los II Juegos Panamericanos Junior que se realizan en la ciudad de Asunción, Paraguay.

A continuación te traemos detalles de lo destacado en la participación de los atletas panameños en esta fecha.

Tiro deportivo

Patrick Taylor, en la modalidad de escopeta, y María Moreno, en pistola, compitieron por la delegación panameña en el tiro deportivo.

Taylor culminó en el sexto lugar de la final de tiro deportivo, modalidad escopeta y prueba skeet, convirtiéndose en el primer atleta de la representación de Panamá en conseguir un Diploma Panamericano Junior en Asunción 2025.

En la Final acertó en 10 de 20 platos posibles lo que le permitió alcanzar la sexta posición.

Su clasificación a la instancia decisiva se dio luego de que registrara 100/25 en la fase clasificatoria. Patrick, de 16 años de edad , compitió en la categoría Sub-21 convocada para este evento deportivo.

Por otra parte María Moreno culminó en el puesto 20 de la fase clasificatoria en la prueba de 10 metros aire, modalidad pistola, al obtener 501-3x puntos.

Te puede interesar: Cecilio Waterman| El panameño abre el camino del triunfo de Coquimbo Unido ante Cobresal

Ciclismo

Noemy Atencio y Michael Caballero compitieron por Panamá en la contrarreloj.

Atencio terminó en el lugar 17 con tiempo de 42:44.68 minutos. El recorrido de su prueba consistió en dos vueltas de 13,3 kilómetros.

Caballero acabó en el lugar 14 con tiempo de 53:27.91minutos tras completar el recorrido de tres vueltas de 13,3 kilómetros.

Judo

Julieta Escobar se presentó en el categoría de -52 kilogramos en la rama femenina.

La yudoca de16 años fue superada por la estadounidense Harlee Hiller para finalizar en la novena posición de su categoría.

Esta fue la primera participación de Escobar en un evento que forma parte del ciclo olímpico.

Te puede interesar: LPF| Árabe Unido y Sporting San Miguelito sellan el primer juego sin goles del Torneo Clausura 2025

Emily Santos logró la medalla de oro en la final de la prueba de los 100 metros pecho, con tiempo de 1:08.44 minutos, en evento celebrado en el Centro Acuático Olímpico de Asunción, Paraguay.

Emily estableció nuevo récord en Juegos Panamericanos Junior rompiendo su propia marca conseguida en la serie de clasificación de esta mañana (1:08.55 minutos). Además, ha conseguido su mejor registro personal.

Te puede interesar: Panamá culminó ante Costa Rica su participación en el Campeonato Sub-15 de Concacaf

Próximas competencias

La delegación de Panamá continúa este lunes 11 de agosto en las siguientes competencias y a las horas señaladas según el horario panameño:

Acuáticos- Natación (7:00 a.m.)

Esgrima- Espada (7:00 a.m.)

Acuáticos - Natación (4:00 p.m.)

Los atletas panameños registrados en cada una de estas disciplinas deportivas son:

Acuáticos - Natación: María Castillo, Andrey Villarreal, Julio César Rodríguez y Emily Santos.

María Castillo, Andrey Villarreal, Julio César Rodríguez y Emily Santos. Esgrima: Isaac Dorati.

Sigue lo que ocurra en los II Juegos Panamericanos Junior a través de TVMAX y TVN Pass.

Información del Comité Olímpico de Panamá