Panamá baloncesto: Encestando Sueños lanza programa nacional de oficiales con respaldo de FIBA

Más de 340 inscritos impulsan el Programa Nacional de Árbitros de Baloncesto en Panamá, con respaldo de FIBA, FEPABA y patrocinadores internacionales.

Panamá/El deporte panameño celebra un hito significativo con el lanzamiento del Programa de Desarrollo de Árbitros y Oficiales de Baloncesto, una iniciativa crucial que busca inyectar vitalidad y estandarización a la oficialidad y el arbitraje a lo largo de todo el territorio nacional.

Este programa formativo es una donación directa del proyecto de impacto social deportivo Encestando Sueños, el cual está comprometido con elevar el nivel y las oportunidades dentro del baloncesto. La noticia fue extendida a los medios de comunicación en diciembre de 2025, marcando el comienzo de una fase formativa intensiva.

El objetivo central de esta ambiciosa iniciativa es fortalecer el arbitraje y la oficialidad en la totalidad del país, asegurando que el baloncesto panameño opere bajo los más altos estándares. El entusiasmo y la necesidad por esta capacitación se reflejan en la masiva acogida: el programa cuenta con la impresionante cifra de 340 personas inscritas a nivel nacional. Esta participación subraya el gran interés y el firme compromiso de la comunidad deportiva por mejorar y elevar la calidad del juego en Panamá.

Estructura y Liderazgo de Alto Nivel

La capacitación está estructurada en fases complementarias, diseñadas para ofrecer tanto conocimiento teórico como experiencia práctica. La primera etapa, denominada Fase 1: Inicio de Clases Virtuales, comenzó puntualmente el lunes 15 de diciembre de 2025, con la sesión inaugural virtual programada para las 7:00 p.m..

Este componente virtual será balanceado con prácticas presenciales en cancha, cruciales para la aplicación directa de las reglas y la técnica arbitral. Las fechas confirmadas para estas sesiones presenciales, todas programadas de 9:30 a.m. a 11:30 a.m., son: el domingo 28 de diciembre; el domingo 25 de enero; el domingo 22 de febrero; y el domingo 15 de marzo.

El liderazgo del programa está en manos de profesionales altamente calificados. La dirección general recae en Julio Anaya, un reconocido árbitro panameño que cuenta con la prestigiosa certificación de FIBA. Anaya trabaja en conjunto con un equipo de colaboradores cuya trayectoria y prestigio son bien conocidos en el ámbito local del baloncesto.

Un Esfuerzo Conjunto y Pilares de Transformación

La materialización del programa de desarrollo es el resultado de un esfuerzo conjunto significativo, que cuenta con el apoyo fundamental de FEPABA (Federación Panameña de Baloncesto) y sus benefactores, además de la organización impulsora, Encestando Sueños. Este proyecto no solo se enfoca en la formación de árbitros, sino que se inscribe en un marco más amplio de desarrollo deportivo, regido por tres Pilares de Transformación fundamentales:

1. SEMILLERO - Masificación del Baloncesto: Este pilar tiene como meta generar interés y pasión por el baloncesto desde las bases. Las acciones clave incluyen la reforma de la infraestructura deportiva y la capacitación de entrenadores especializados, todo esto en coordinación estrecha con FEPABA.

2. BALONCESTO FORMATIVO - Desarrollo y Mejora: Enfocado en la calidad competitiva, este pilar impulsa la creación de un campeonato organizado de 9 meses que se adhiere a los rigurosos estándares de FIBA. Además de la competición, la meta es la detección de talentos, con el aval completo de la federación nacional.

3. DESARROLLO INTEGRAL - Oportunidades de Carrera: El pilar más enfocado en el futuro de los jóvenes participantes, ofrece valiosas oportunidades de carrera a través de la concesión de Becas de estudio en Estados Unidos. Este crucial apoyo educativo y deportivo cuenta con el respaldo institucional de FEPABA.

Patrocinadores Clave y Contacto Institucional

Este robusto programa de impacto social cuenta con el respaldo de Patrocinadores Oficiales de renombre internacional, lo que demuestra la seriedad y el alcance de la iniciativa. Los patrocinadores que hacen posible este desarrollo incluyen a adidas, Motta Internacional y Copa Airlines.

La nota de prensa culmina con un llamado al apoyo para una generación de jóvenes panameños que esperan contar con el respaldo de la sociedad en su desarrollo deportivo. El comunicado oficial lleva las firmas de Salvador Mothe, Director Ejecutivo de Encestando Sueños, y Abdiel Blanco, Presidente de FEPABA, sellando el compromiso conjunto de ambas instituciones.

Para cualquier información adicional o de contacto directo, se ha dispuesto la comunicación con Thelma Bodden y Arcenio Caballero. Sus números telefónicos son (507) 6435-8593 y (507) 6670-9634, respectivamente, y sus correos electrónicos son thelma.bodden@adidas.com y arcenio.caballero@adidas.com. Este lanzamiento no es solo un curso de arbitraje, sino una clara señal del compromiso de Panamá con el futuro profesional y competitivo del baloncesto a nivel internacional.

Con información de Fepaba.

