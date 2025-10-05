Pandeportes abrirá la puerta a marcas: Se explora la comercialización de los derechos de nombres de estadios

El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, confirma la despolitización de la entidad y la recuperación de 24 proyectos abandonados , mientras busca reformar la Ley 50 para convertir a la nación en un "hub regional" de eventos.

Panamá/En el cierre del programa "Radar" de este domingo, Miguel Ordóñez, director general de Pandeportes, ofreció un recuento detallado de los desafíos y los avances logrados en la entidad, destacando un compromiso por despolitizar la gestión y recuperar la infraestructura deportiva nacional.

Ordóñez señaló que, al asumir la administración, se identificaron 36 proyectos que estaban abandonados (algunos desde el gobierno de Varela) por un monto total aproximado de $280 millones. El director pudo confirmar oficialmente que han recuperado, enrumbado o encaminado 24 de esos 36 proyectos, lo que representa una inversión de $187 millones de dólares.

El funcionario explicó que el motor detrás de los retrasos y el abandono ha sido la falta de interés, la falta de voluntad y la falta de competencia de administraciones previas. Enfatizó que la infraestructura es un pilar crucial, ya que el 75% del presupuesto de Pandeportes se destina a este rubro.

El Costo Histórico del Mariano Bula

El estadio Roberto Mariano Bula de Colón fue citado como el ejemplo más claro de la "historia fea" de los proyectos inconclusos. Una obra que inició con una licitación de $15.9 millones terminará costándole al Estado $34 millones.

Ordóñez explicó que la administración anterior intentó resolver el contrato administrativamente, pero perdió la batalla legal, lo que llevó a un fallo a favor del contratista. Esta derrota hizo que el Estado fuera considerado responsable del retraso, disparando el equilibrio contractual más grande pagado en la historia de Pandeportes, ascendiendo a $7.4 millones de dólares.

Para poder continuar con la obra, que estuvo abandonada por nueve años, se debió llegar a una liquidación por mutuo acuerdo, donde el contratista exigió no tener responsabilidad penal atribuible. Actualmente, el proyecto está en curso y muestra un avance 14% superior al esperado, con una proyección de terminación en 12 meses.

Denuncias y Cooperación con el MP

A pesar de que el director señaló que no es su trabajo ser fiscal, Pandeportes ha presentado tres denuncias formales ante las autoridades competentes:

1. El proyecto Estela Sierra en Arraiján, ligado a una escuela, donde ya se realizó una inspección ocular y una aprehensión por parte del Ministerio Público (MP).

2. El estadio Rico Cedeño, por irregularidades como adendas que excedían los montos legales permitidos y modificaciones al objeto contractual.

3. Un proyecto en San Juan, Oriente Chiricano, donde se entregó un anticipo de la administración Varela, pero no se ejecutó ninguna obra, constituyendo una lesión patrimonial.

Además, el departamento legal de Pandeportes coopera al 100% en todas las investigaciones que sean solicitadas por el MP, la Contraloría y las fiscalías, incluyendo aquellas vinculadas al exdirector Héctor Brand.

Visión de Reforma y Despolitización

Ordóñez insistió en la necesidad de reformar la Ley 50 de Pandeportes, la cual considera "muy desfasada" y "ambigua", pues no abarca temas como las asociaciones público-privadas ni la gestión administrativa moderna.

La entidad busca explorar nuevos modelos, como la autogestión y la comercialización de derechos de nombres de estadios (ejemplo: Rommel Fernández Gutiérrez por Copa Airlines o Coca-Cola). También se trabaja con el MEF en un programa piloto de cuentas de autogestión para evitar que las donaciones privadas se diluyan en el Tesoro Nacional.

En cuanto a la injerencia política, el director afirmó haber logrado despolitizar la entidad en un 95% a 97%. Demostró esto al manejar los recortes presupuestarios ($148 millones solicitados, recortados a $102 millones) de manera proporcional en todos los proyectos, evitando eliminar aquellos ligados a diputados no alineados con el gobierno.

Panamá, Hub Regional de Eventos

Finalmente, Ordóñez destacó los próximos eventos deportivos que buscan elevar el perfil de Panamá:

• Copa de las Américas de Béisbol: Se celebrará del 13 al 22 de noviembre en el Estadio Mariano Rivera, en colaboración con la MLB y el World Baseball Classic.

• Juegos Suramericanos de la Juventud (2026): Se llevarán a cabo del 12 al 25/26 de abril de 2026. Será la primera vez que Panamá sea sede formal de estos juegos, lo que representa un "salto de calidad" al atraer competencia de países como Argentina, Brasil y y Chile. El objetivo es convertir a Panamá en un hub regional de eventos deportivos.