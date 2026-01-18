Bolivia vs Panamá| Previa, nóminas y pronóstico del primer partido amistoso previo al Mundial 2026

Bolivia vs Panamá lo podrás disfrutar EN VIVO por TVMAX y TVN Pass el domingo 18 de enero a las 4:00 p.m.

Panamá/Las selecciones nacionales de Panamá y Bolivia se enfrentarán hoy domingo 18 de enero de 2026, cuando disputen un partido amistoso internacional en el Estadio IV Centenario, en la ciudad de Tarija.

El compromiso forma parte de la agenda de preparación de ambos equipos en el año que está marcado por la realización del Mundial - a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá -. Uno tiene asegurada su presencia en el certamen y otro mantiene aún viva la esperanza de participar en él.

Al no ser un partido que se jugará dentro de una fecha del calendario de la FIFA, este le permitirá a los cuerpos técnicos probar variantes, observar nuevos nombres y ajustar aspectos tácticos en un contexto de competencia internacional.

Repechaje a la vista

La Selección de Bolivia encara este compromiso como parte de su preparación para el repechaje de marzo, en su búsqueda por asegurar un cupo en la próxima cita mundialista.

El pasado 9 de enero, el técnico Oscar Villegas presentó su convocatoria para este partido. A continuación la detallamos.

Porteros

Carlos Lampe

Bruno Poveda

Gerónimo Govea

Defensas

Diego Medina

Marcelo Torrez

Richet Gómez

Diego Arroyo

Luis Paz

Lucas Macazaga

Dieguito Rodríguez

Leonardo Justiniano

Volantes

Ervin Vaca

Robson Matheus

Tonino Melgar

Ramiro Vaca

Moisés Villarroel

Gabriel Villamil

Máximo Mamani

Delanteros

Miguel Terceros

Enzo Monteiro

Fernando Nava

Bruno Miranda

Moisés Paniagua

Lucas Chávez

La 'Verde' boliviana tendrá como su rival de repechaje a Surinam, selección a la que Panamá enfrentó en la fase final de las eliminatorias mundialistas de Concacaf. El encuentro ante los panameños les representaría una oportunidad para conocer más sobre el manejo en el campo de representaciones nacionales dentro de la confederación que agrupo a las regiones Norte, Centroamericana y Caribe.

A pulirse

Del otro lado, la Selección de Panamá, ya clasificada al Mundial 2026, utilizará este amistoso para evaluar alternativas y ampliar su base de jugadores con miras al listado definitivo que disputará la Copa del Mundo en junio y julio.

El grupo convocado por el técnico Thomas Christiansen es conformado principalmente por jugadores que compiten en la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Este juego será la oportunidad para mostrarse y buscar la entrada en el proceso que culminará con la cita mundialista.

Entre los convocados por Christiansen está el delantero Kadir Barría, quien ha causado sensación por su desempeño con el club brasileño Botafogo a los 18 años de edad.

La convocatoria panameña para este encuentro es la siguiente:

Porteros

John Gunn – NE Revolution II (USA)

– NE Revolution II (USA) Eddie Roberts – Estudiantes de Mérida (VEN)

Defensas

Richard Peralta – Monagas SC (VEN)

– Monagas SC (VEN) Jorge Gutiérrez – Deportivo La Guaira (VEN)

– Deportivo La Guaira (VEN) Daniel Aparicio – Real España (HON)

– Real España (HON) Javier Rivera – CD Marathón (HON)

– CD Marathón (HON) Aimar Sánchez – NY Red Bull II (USA)

– NY Red Bull II (USA) Ariel Arroyo – Deportivo Árabe Unido

– Deportivo Árabe Unido Juan Hall – Sporting SM

– Sporting SM Luis Asprilla – Tauro FC

– Tauro FC Omar Córdoba – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Orman Davis – CA Independiente

– CA Independiente Kevin Galván – San Francisco FC

Volantes

Jovani Welch – Monagas SC (VEN)

– Monagas SC (VEN) Kahiser Lenis – Jaguares de Córdoba (COL)

– Jaguares de Córdoba (COL) Ricardo Phillips Jr. – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Ángel Caicedo – CA Independiente

– CA Independiente Giovany Herbert – Deportivo Árabe Unido

– Deportivo Árabe Unido Héctor Hurtado – Sporting SM

– Sporting SM Abdul Knight – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador José Murillo – CD Plaza Amador

Delanteros

Kadir Barría – Botafogo (BRA)

– Botafogo (BRA) Gustavo Herrera – Sporting SM

Pronóstico de IA

Se espera un partido cerrado, pero competitivo, donde ambas selecciones podrían marcar goles aunque no es seguro. Además jugar en altura, característica principal del territorio boliviano, podría favorecer el ritmo físico y la adaptación de la selección local.

En conclusión, Panamá tiene una ligera ventaja estadística para ganar o empatar, pero el resultado no está totalmente definido y podría terminar con un marcador ajustado (por ejemplo 0-1, 1-1 o 1-0).