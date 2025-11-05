Champions League | Michael Amir Murillo titular con el Olympique Marsella para enfrentar al Atalanta

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en el territorio panameño).

Panamá/El defensor panameño Michael Amir Murillo sigue escribiendo páginas importantes en su carrera profesional. Este martes, el lateral derecho es titular con el Olympique de Marsella en el duelo de UEFA Champions League frente al Atalanta, en un partido decisivo para las aspiraciones europeas del conjunto francés.

Para Murillo, esta es su primera titularidad en la UEFA Champions League, un logro que resalta el crecimiento y la confianza que le ha depositado el cuerpo técnico del OM.

Con su velocidad, vocación ofensiva y compromiso defensivo, el canalero se ha ido ganando un puesto en la plantilla que dirige actualmente Roberto De Zerbi, demostrando que puede competir de tú a tú en el máximo nivel del fútbol europeo.

Un rendimiento que ilusiona a Panamá

El buen momento del panameño llega en un contexto muy especial: la Selección de Panamá enfrentará a Guatemala y El Salvador en la próxima ventana de las Eliminatorias Mundialistas Concacaf. Todo apunta a que Thomas Christiansen incluirá a Murillo en su convocatoria, y su participación en Champions representa un impulso enorme en ritmo competitivo para el lateral derecho de la selección panameña.

Panamá necesita a Murillo en su mejor versión: sólido defensivamente, con llegada al ataque y liderazgo dentro del campo. Su experiencia en ligas de alta intensidad como la belga y la francesa, sumado ahora al roce de Champions, lo convierte en una pieza clave para el esquema panameño.

El gran momento de Michael Amir Murillo previo a la Champions League

El lateral panameño Michael Amir Murillo llega a su primera titularidad en la UEFA Champions League con el Olympique de Marsella respaldado por un rendimiento sólido en la Ligue 1. Su más reciente actuación ante Auxerre dejó ver a un futbolista en excelente estado físico, con buena lectura defensiva y participación activa en ataque, características que lo convierten en una pieza clave tanto para su club como para la Selección de Panamá.

A continuación, los números completos de Murillo en ese partido:

📊 Estadísticas de Michael Amir Murillo vs Auxerre (Ligue 1)

Categoría

Calificación general

⭐ 7.1

Minutos jugados

90'

Toques de balón

54

Disparos

1 (xG: 0.01)

Regates exitosos

2/3 (67%)

Toques en el área rival

3

Pases precisos

26/32 (81%)

Pases en el último tercio

3/8 (38%)

Centros precisos

0/1

Duelos totales ganados

8/13 (62%)

Duelos aéreos ganados

1/2 (50%)

Entradas ganadas

3/4 (75%)

Intercepciones

1

Faltas cometidas

3

Faltas recibidas

2

